Fertőzés foghúzás után: így kerüljük el

Elhúzódó és kisugárzó fájdalom, duzzanat, vörösség, gennyes váladékozás, kellemetlen szájszag, nyirokcsomó-duzzanat, láz – ezek a leggyakoribb jelei a foghúzás utáni fertőzésnek, amely lehet akár csonthártya- vagy fogmedergyulladás is. A probléma kialakulásához több dolog is hozzájárulhat, egyebek mellett bakteriális fertőzés, a rossz szájhigiénia és a nem megfelelő utógondozás is.

Mit tegyél és mit ne?

A foghúzást követő fertőzés viszonylag gyakori, de nem törvényszerű, hogy kialakul, amennyiben erőfeszítéseket teszel a megelőzéséért. Mutatjuk, a Dental Salon ajánlása szerint mikre kell odafigyelned a fertőzés elkerülése érdekében.

A részletekért lapozd végig galériánkat, amelyet az alábbi képre kattintva nyithatsz meg!

Galéria Fertőzés foghúzás után: 10 tipp, hogy elkerüld

Ha a fentieket megfogadod, sokkal kisebb eséllyel következik be bármilyen komplikáció a foghúzás után. Fontos, hogy a fogpótlásra csak a seb teljes begyógyulása után kerülhet sor, a lehetőségekről azonban addig sem árt tájékozódni.