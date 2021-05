A kezeletlen fogínygyulladás súlyos következménye

2021. május 21.

Itthon a 65 éves korúak húsz, a 75 évesek negyven százalékának hiányzik az összes foga. A probléma hátterében a helytelen szájhigiénés szokásokkal összefüggő fogínygyulladás, és az emiatt kialakuló fogágybetegség is állhat. Érdemes tehát nagyobb figyelmet fordítani a megelőzésre, hiszen a fogágybetegség és a káros baktériumok felszaporodásának következménye hajhullás, ízületi fájdalom, szív- és érrendszeri megbetegedés vagy koraszülés is lehet. Erről is szó lesz a május 27-i Semmelweis Egészség Napokon.

A fogínygyulladás és a fogágybetegség lassan,fájdalomnélkül alakul ki, nincs jelző tünet, ami a páciens figyelmét felhívná a bajra, ezért a betegek legtöbbje csak végső esetben, akkor fordul szakemberhez, amikor a fogorvosok, parodontológusok már nem tudják megmenteni a teljesen kilazult fogat - mondja dr. Horváth Attila, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Klinika adjunktusa. Mutatjuk, mennyi fogkrémet kellene használnunk - részletek. A fogágybetegség előzménye a fogínygyulladás, aminek első látható jele a fogmosáskor jelentkező ínyvérzés vagy az apró vörös folt, amikor egy ropogós almába harapunk - szemlélteti a parodontológus szakorvos, aki hozzátette: száz emberből mindössze négynek teljesen egészséges és ép az ínye. A szájüreg ugyanis nem steril, káros és jótékony baktériumok találhatók benne, amelyek számára a megfelelő fogtisztítással el nem távolított ételmaradékok jelentik a táptalajt. Éppen ezért az első és legfontosabb lépés, amit tehetünk az ép íny fenntartásáért, az a megfelelőfogápoláselsajátítása. h i r d e t é s Rendszeres kontroll és helyes fogmosási technika A legtöbb ember nem jó technikával mos fogat, hiszen sokszor csak a fog felszínéről távolítja el a lepedéket, a baktériumok azonban a fogközök, illetve a fog és íny találkozásánál lévő barázdákban telepednek meg. Ezért az alapos fogmosás mellett fontos a fogselyem vagy a fogköztisztító kefe rendszeres használata is. A fogkefével akkor tudjuk a legjobb hatást elérni, ha nem előre-hátra, hanem körkörösen mozgatjuk a fog felületén, és körülbelül 45 fokban megdöntjük, hogy a fog és íny találkozási pontját minél jobban elérjük - magyarázza a szakember. Nem érdemes elhanyagolni a fogainkat. Fotó: Getty Images Dr. Horváth Attila a konzultációs lehetőséggel egybekötött előadásában ismerteti majd a teljes folyamatot: a fogíny a gyulladás következtében elkezd visszahúzódni, a barázdák mélyülnek, elindul a csont lebomlása, ennek következtében kilazul, és végül akár ki is eshet a fog. Ilyen esetekben az implantátumok is csak megfelelő előkezelést és csontépítést követően jelenthetnek megoldást. A szakember ugyanakkor leszögezi: a folyamat egy pontig visszafordítható, illetve megállítható, ehhez azonban elengedhetetlen a rendszeres fogorvosi ellenőrzéseken való részvétel és megfelelő szájhigiéné fenntartása. Nem csak fogvesztést okozhat a kezeletlen fogágybetegség A szakorvos arra is felhívja a figyelmet, hogy a kezeletlen cukorbetegség és a dohányzás komoly rizikót jelent, és felgyorsíthatja az egyébként évekig tartó folyamatot, melynek eredménye lehet akár a teljes fogatlanság is. Itthon a 65 éves korúak húsz, a 75 évesek negyven százalékának minden foga hiányzik. A kezeletlen fogágybetegség azonban nemcsak fogvesztést okozhat, hanem a szájüregben található káros baktériumok melléktermékei, mérgei a vérkeringésen keresztül más szervekhez eljutva, góctüneteket is előidézhetnek, melyek a legkülönfélébb panaszokhoz vezethetnek a hajhullástól, az ízületi fájdalmon át a szív-, érrendszeri betegségekig, és nyolcszorosára emelik a koraszülés kockázatát. Házi gyógymódok mandulakő ellen Ínyvérzés, ínygyulladás: otthon is kezelhető! Mi okozza a szájszárazságot? A sós vizes gargarizálás ezért jó

