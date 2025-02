Zabkorpatabletta – amire jó, és amire nem

Több drogériában és bioboltban is kapható zabkorpatabletta. Az ajánlás szerint napi 3-szor 4-5 tablettát kell belőle bevenni, az étkezések előtt fél órával, bő folyadékkal leöblítve. Az ígéretek szerint ez segíthet a fogyásban, sőt, egyes értékeid normalizálásában is. Nézzük, mit kell tudni róla!

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot! Fotó: Getty Images

Megéri zabkorpatablettát szedni?

A zabkorpa igen gazdag vízoldékony rostokban. Kutatások szerint emiatt valóban jó hatással lehet a vércukor- és a koleszterinszintre, valamint a bélrendszeri rákos megbetegedések megelőzésében is nagy segítség lehet.

A zabkorpa tabletta formájában is elérhető, étrend-kiegészítőként történő alkalmazása esetén azonban nem árt megfogadni néhány tanácsot, amelyek jellemzően a termékhez mellékelt tájékoztatóban is megtalálhatók.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot! Az étrend-kiegészítők nem gyógyszerek, jogilag élelmiszereknek minősülnek. Nem rendelkeznek gyógyhatással, így önmagukban nem is alkalmasak sem betegségek kezelésére, sem azok megelőzésére.

A zabkorpa valóban hasznos, de csak mértékkel!

A zabkorpa (illetve a rostok) lényege, hogy folyadékban duzzad, és így segíti az egészséges emésztést. Közben pedig megköti a szénhidrátok egy részét. De nemcsak a vércukorszintre gyakorol emiatt jó hatást, hanem a koleszterinszintet is jó irányban szabályozza a zsírok egy részének megkötése által. Azonban, ha túl sokat fogyaszt belõle az ember, és azt ráadásul kevés folyadékkal teszi, akkor nem tud másban megduzzadni, mint a bélnedvekben, ami miatt viszont éppen dugót képez a szervezetben”

– válaszolta egy olvasói kérdésre Varga Anna dietetikus.

A szakértő hozzátette, hogy amennyiben a rostok a nem tudnak normálisan ürülni, tehát több időt töltenek a szervezetben, és emellett még nagy mennyiségben is vannak jelen, akkor nem csupán a szénhidrátok és zsírok egy részét köti meg és üríti ki a szervezetből, hanem a vitaminokat és ásványi anyagokat is. Ám ha csak normál mennyiségű zabkorpát eszünk, és mellé sok folyadékot is fogyasztunk , akkor nem fenyeget ez a veszély, és a rostforrás csak a jótékony hatásait fejti ki.