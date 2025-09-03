Uborka: többet árt, mint használ?

Az uborka szinte minden diétás étrend alapeleme: könnyű, frissítő, szinte kalóriamentes, és szinte bármilyen fogás mellé bevethető. Ám épp ez az, ami miatt sokan hajlamosak túlzásba vinni a fogyasztását – és ekkor fordulhat a „diétás csodaszer” a visszájára - figyelmeztet a Wellandfit.

Az uborka 96%-ban vízből áll, ami elsőre áldásnak tűnik. Segít a hidratálásban, könnyen emészthető, és szinte bűntudat nélkül lehet rágcsálni. A probléma ott kezdődik, hogy miközben alig tartalmaz tápanyagot, a szervezetet hosszú távon megtéveszti. Ha valaki az étkezései nagy részét uborkára alapozza, könnyen előfordulhat, hogy nem jut elegendő rosthoz, fehérjéhez vagy mikrotápanyaghoz. Emiatt könnyen vitaminhiányos lehet az étrendünk, ami miatt csökken az energiaszintünk és falásrohamok törhetnek ránk.

Gondot okozhat, ha túlsúlyba kerül az étrendünkben az uborka. Fotó: Getty Images

Emellett van még egy kellemetlen mellékhatás: az uborka hűsítő hatása egyeseknél fokozhatja az emésztési panaszokat. Puffadást, gyomorégést, sőt hasfájást is okozhat, különösen akkor, ha valaki túl sokat fogyaszt belőle este, lefekvés előtt. Ráadásul a héjában található vegyületek – bár természetesek – nagy mennyiségben irritálhatják az arra érzékenyek gyomrát.

Fontos továbbá azt is tudni, hogy a bolti uborkák gyakran tartalmaznak növényvédőszer-maradványokat. Mivel a zöldséget legtöbben nyersen fogyasztják, ezeket a vegyszereket közvetlenül juttatjuk a szervezetünkbe, ami hosszú távon terheli a májat és a vesét. A túlzott vegyszerbevitel hormonális problémákhoz is vezethet, amiről egyre több tanulmány szól.

Persze nem kell teljesen száműzni az étrendből: az uborka friss, üdítő kiegészítője lehet egy változatos menünek. A lényeg az, hogy ne legyen a főszereplő, és mindig társítsd tápanyagban gazdag ételekhez – például fehérjeforrásokhoz, hüvelyesekhez, teljes kiőrlésű gabonákhoz. Így élvezheted a pozitív hatásait anélkül, hogy kockáztatnád az egészséged - írja a wellandfit.