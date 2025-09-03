Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+17° +28°
Hidegfront

Uborka: többet árt, mint használ?

HáziPatika
Szerző HáziPatika

Sok diétázó az egyik legalapvetőbb élelmiszernek tekinti, mégis gondot okozhat, ha túlsúlyba kerül az étrendünkben - mi is a gond az uborkával?

Az uborka szinte minden diétás étrend alapeleme: könnyű, frissítő, szinte kalóriamentes, és szinte bármilyen fogás mellé bevethető. Ám épp ez az, ami miatt sokan hajlamosak túlzásba vinni a fogyasztását – és ekkor fordulhat a „diétás csodaszer” a visszájára - figyelmeztet a Wellandfit.

Az uborka 96%-ban vízből áll, ami elsőre áldásnak tűnik. Segít a hidratálásban, könnyen emészthető, és szinte bűntudat nélkül lehet rágcsálni. A probléma ott kezdődik, hogy miközben alig tartalmaz tápanyagot, a szervezetet hosszú távon megtéveszti. Ha valaki az étkezései nagy részét uborkára alapozza, könnyen előfordulhat, hogy nem jut elegendő rosthoz, fehérjéhez vagy mikrotápanyaghoz. Emiatt könnyen vitaminhiányos lehet az étrendünk, ami miatt csökken az energiaszintünk és falásrohamok törhetnek ránk.

uborka
Gondot okozhat, ha túlsúlyba kerül az étrendünkben az uborka. Fotó: Getty Images

Emellett van még egy kellemetlen mellékhatás: az uborka hűsítő hatása egyeseknél fokozhatja az emésztési panaszokat. Puffadást, gyomorégést, sőt hasfájást is okozhat, különösen akkor, ha valaki túl sokat fogyaszt belőle este, lefekvés előtt. Ráadásul a héjában található vegyületek – bár természetesek – nagy mennyiségben irritálhatják az arra érzékenyek gyomrát.

Fontos továbbá azt is tudni, hogy a bolti uborkák gyakran tartalmaznak növényvédőszer-maradványokat. Mivel a zöldséget legtöbben nyersen fogyasztják, ezeket a vegyszereket közvetlenül juttatjuk a szervezetünkbe, ami hosszú távon terheli a májat és a vesét. A túlzott vegyszerbevitel hormonális problémákhoz is vezethet, amiről egyre több tanulmány szól.

Ez is érdekelhet

Persze nem kell teljesen száműzni az étrendből: az uborka friss, üdítő kiegészítője lehet egy változatos menünek. A lényeg az, hogy ne legyen a főszereplő, és mindig társítsd tápanyagban gazdag ételekhez – például fehérjeforrásokhoz, hüvelyesekhez, teljes kiőrlésű gabonákhoz. Így élvezheted a pozitív hatásait anélkül, hogy kockáztatnád az egészséged - írja a wellandfit.

Kvíz: tudod, mit jelentenek az orvosi rövidítések? – 10 rejtélyes betűszó TSH-tól az IBS-ig

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

uborka zöldség zöldségfogyasztás

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +28 °C
Minimum: +17 °C

Általában napos időre számíthatunk a gomoly- és fátyolfelhők mellett. Zápor, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel hazánk keleti felén fordulhat elő. Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Napközben egy hidegfront éri el térségünket, ami sokaknál okozhat kellemetlen tüneteket.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra