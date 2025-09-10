Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Rákkeltő vegyület a vasárnapi ebédben - erre figyeljünk sütéskor

Illés Attila
Szerző Illés Attila

A vasárnapi húslevesben, de sok más ételben is keletkezhet egy potenciálisan rákkeltő anyag, ha a hagyma sütése során nem figyelünk oda.

A lengyel Nemzeti Közegészségügyi Intézetet kongatta meg a vészharangot és egy szakemberük elárulta, akár mérgező is lehet a vasárnapi ebéd, ha például a hagymát alaposan megpirítva teszed a levesbe - írja a Meglepetés. Nem feltétlenül rossz ötlet kicsit megkapatni, hiszen valóban intenzívebb ízt ad, de ha túl sötétre égett, akkor akrilamid keletkezik benne, ami egy olyan vegyület, amely ha a szervezetünkben felhalmozódik, idegrendszeri zavarokat okozhat, és rákkeltő hatása is közismert.

Korábban mi is megírtuk, hogy az odaégett ételek rendszeres fogyasztása hosszú távon komoly kockázatokat rejthet. A „túlsütés” – 120 Celsius-foknál magasabb hőmérsékleten történő hevítés – hatására a szénhidráttartalmú élelmiszerekben akrilamid keletkezik. Ez a szerves vegyület jellemzőenbő zsiradékban vagy sütőben történő sütésnél, grillezéskor vagy pörkölés során jön létre az ételekben, amikor az ételek „barnulását” előidéző, illetve számos ízösszetevő kialakulását is eredményező, úgynevezett Maillard-reakció végbemegy. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) álláspontja szerint azonban az akrilamid potenciálisan növelheti a rákos megbetegedések kockázatát, minden korosztályban.

Borítófotó: Getty Images

rákkeltő vegyületek sült hagyma

