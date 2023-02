Mutatjuk, mire elég a pénzünk a pizza világnapján

A pizza a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb élelmiszere: az olasz eredetű receptet a világ legtöbb országában elkészítik és fogyasztják valamilyen módon. Ennek ismeretében talán nem is meglepő hír, hogy a pizza nemzetközi napját is évek óta megtartják az olasz ízek szerelmesei, mégpedig február 9-én. Szülőhazájában, Olaszországban az év korábbi szakaszában, már január 17-én ünneplik a helyi gasztronómiát világhódító útra terelő ételt.

Óriásit drágult a magyar pizza

A magyar konyhakultúrában is gyorsan megtalálta a helyét, köszönhetően annak, hogy változatosan és gyorsan elkészíthető, viszonylag olcsón. Ez utóbbi állítás azonban már nem állja meg a helyét: az európai átlaghoz képest is kiemelkedően magas hazai infláció a pizza összetevőinek árát is durván megemelte. Az Eurostat adatai alapján Magyarországon 2022 decemberében 46 százalékkal kellett többet fizetni a pizzáért, mint egy évvel korábban. Ez a legnagyobb mértékű drágulás az egész EU-ban, a listán második Litvániában 39, illetve harmadik Bulgáriában 37 százalékkal kell többet fizetni egy pizzáért az egy évvel korábbihoz képest. EU-s átlagban "csak" 16 százalékkal emelkedett meg egy év alatt ennek az ételnek az ára, Luxembourgban 7, Olaszországban 10, Franciaországban 13 százalékos drágulást mértek.

Magyarországon egy átlagos, 32 centiméteres pizza feltéttől függően 2400-3500 forint közötti áron kapható, a drágább helyeken azonban 5000 forint feletti összeget is elkérhetnek.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!