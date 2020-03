Koronavírus: élelmiszerek is fertőzhetnek

Az új koronavírus elsősorban cseppfertőzéssel terjed, de az már hetekkel ezelőtt kiderült, hogy akár tárgyak közvetítésével is megfertőződhetünk, mert élettelen felületeken is életképes tud maradni a vírus. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ jelentése szerint a réz- és acélfelületeken az új koronavírus körülbelül két órán át marad veszélyes. Műanyag és papír tárgyakon pedig ennél is hosszabb ideig.

Eddig azonban viszonylag kevés szó esett arról, hogy mi a helyzet a friss zöldségekkel és gyümölcsökkel - vajon a héjukon megtapadhat a koronavírus, ami aztán átvándorolhat a kezünkre? Timothy Newsome, ausztrál virológus éppen ezt vizsgálta, és arra az eredményre jutott, hogy sajnos ettől is tartanunk kell.

A szakértő azt tanácsolja, hogy a járvány alatt szappanos vízzel mossuk meg a zöldségek és gyümölcsök héját. Fotó: Getty Images

A Femail brit online portálnak azt nyilatkozta, hogy a csomagolatlan zöldségek és gyümölcsök is potenciális veszélyt hordoznak. Főleg, hogy sok ember kezén átmennek, mire a polcokra - és onnan a bevásárlószatyrunkba - kerülnek. Kifejtette, hogy ugyan számos szupermarket fertőtleníti az áruját a jelenlegi helyzetben, ám ez alól a friss termékek kivételt képeznek, hiszen a vegyi anyagok bejuthatnának a zöldség vagy gyümölcs belsejébe is.

Éppen ezért azt tanácsolja, hogy elővigyázatosságból a járvány alatt ne tapogassuk a zöldségeket és gyümölcsöket bevásárláskor, húzzunk kesztyűt, vagy műanyag zacskót megfogva tegyük kosarunkba őket. Hazaérve pedig mossuk meg őket langyos szappanos vízzel, mielőtt kipakoljuk őket, még akkor is, ha a héját egyébként nem fogyasztanánk el.

