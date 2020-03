Koronavírus: tárgyakon jobban fertőz

2020. február 28.

Bár korábbi tanulmányokban azt közölték, hogy a SARS-CoV-2 vírus fém felületeken akár 9 napig is életképes maradhat és fertőzhet, egy friss amerikai jelentés ennél jóval rövidebb idő alatt elpusztul. Műanyag és papír tárgyakon viszont hosszabb idő után is kimutatták jelenlétét. Szakértők szerint az is lehet, hogy élettelen felületek közvetítésével jobban fertőz a vírus, mint a levegőben.

Mikor január végén rohamos ütemben kezdett el terjedni a kínai koronavírus-járvány, az első hírek még arról szóltak, nem kell attól félni, hogy a tárgyakkal érintkezve is meg lehet fertőződni. Február közepén azonban egy német kutatócsoport azt közölte, hogy a SARS-CoV-2 akár 9 napig is életben maradhat az élettelen felületeken. Mindezt nem konkrét vizsgálatokra alapozták, hanem arra, hogy tanulmányok összevetéséből úgy tűnt, több ponton hasonlóan viselkedik, mint más, korábbi koronavírusok (például a SARS és a MERS). Így védekezhetünk a koronavírus ellen a munkahelyünkön Bár Magyarországon továbbra sincs még koronavírussal fertőzött beteg, szakértők szerint szinte elkerülhetetlen, hogy ide is elérjen a járvány. Pánikra nincs ok, de fontos gondolnunk a megelőzésre. És mivel napunk nagy részét munkahelyünkön töltjük, érdemes ott is betartanunk néhány szabályt, hogy óvjuk egészségünket. Részletek itt. Mindezt most azonban megcáfolta az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója. Dr. Robert Redfield az amerikai kongresszusnak jelentett csütörtökön, és akkor azt mondta, vizsgálataik alapján a réz- és acélfelületeken az új koronavírus körülbelül két órán át marad életképes. Lehet, hogy nem a levegőben, hanem a tárgyak közvetítésével terjed jobban a vírus. Fotó: Getty Images A műanyag és kartonpapír tárgyakon viszont valószínűsítik, hogy ennél hosszabb ideig fertőzhet, ezért ilyen irányban még tovább vizsgálódnak. Az egészségügyi szakember azt is hozzátette, nem szabad kizárni, hogy eddig rosszul gondolták, és nem a levegőben terjed inkább a vírus, hanem tárgyak, felületek közvetítésével. Véleménye szerint ez járult hozzá ahhoz, hogy a Diamond Princess turistahajón is el tudott szaporodni.