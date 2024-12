Két évvel tovább élhet, aki rendszeresen kávézik

A kávé az egyik leggyakrabban fogyasztott ital a világon, népszerűsége pedig nemcsak a fogyasztók, hanem a kutatók körében is töretlen: a kávézás egészségügyi előnyeiről számos tanulmány született az elmúlt évtizedekben. A portugál Coimbrai Egyetem szakemberei e tanulmányok közül választottak ki 85-öt, amelyek adatait részletesen kielemezték, kapcsolatot keresve a kávé, valamint a halálozási adatok és egyéb egészségügyi mutatók alakulása között – írja a ScienceAlert. Az Ageing Research Reviews című folyóiratban publikált eredményekből kirajzolódik, hogy a rendszeres kávéfogyasztás átlagosan mintegy 1,8 évvel hosszabbítja meg az egészségben leélt életévek számát.

A rendszeres kávézás előnyösen hathat az egészségre. Fotó: Getty Images

„Ismert, hogy a világnépesség gyorsabban öregszik, mint valaha. Éppen ezért egyre fontosabb, hogy olyan étrendi megoldásokat találjunk, amelyek nemcsak azt teszik lehetővé, hogy az emberek tovább éljenek, hanem azt is, hogy egészségesebb életet éljenek” – idézi a kutatást támogató Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC) közleménye Rodrigo Cunhát, a tanulmány vezető szerzőjét. „Elemzésünk alátámasztja a rendszeres, mérsékelt kávéfogyasztás szerepét azon élettani folyamatok ellensúlyozásában, amelyek a kor előrehaladtával természetes módon lassulnak és romlanak – megannyi lehetséges egészségügyi problémát és társbetegséget kiváltva” – tette hozzá.

Mint azt a szerzők tanulmányukban írják, a mindennapos kávézás összefüggésbe hozható a jó izom-, szív- és érrendszeri, mentális és immunfunkciók hosszú távú megőrzésével. Egyszersmind csökkenti olyan megbetegedések előfordulását, amelyek gyakran megjelennek időskorban, beleértve például kardiovaszkuláris és légzőszervi betegségeket, a stroke-ot, egyes ráktípusokat, a cukorbetegséget, demenciát, depressziót és csontritkulást egyaránt. A ScienceAlert megemlíti, hogy bár elemzés széles körű adatgyűjtése mindenképpen erősséget jelent a kutatás megbízhatósága szempontjából, azt nem szabad elfelejteni, hogy az eredmények nem tárnak fel konkrét ok-okozati kapcsolatot, pusztán megfigyeléseken alapulnak. Ezenkívül hozzátartozik az igazsághoz, hogy az ISIC egy nonprofit szervezet, amelyet azonban nagy kávécégek támogatnak.