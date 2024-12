Ennyi kávét isznak az olvasóink

Megiszunk egy kávét?

– erre a kérdésre a legtöbb ember igent mond, hiszen alapvetően szeretjük az íze, élénkítő hatása miatt, és nem utolsó sorban a közös kávézás rituáléja is feldobhatja a napot. Facebook csoportunkban rákérdeztünk olvasóinknál, hogy vajon ki mennyit fogyaszt belőle, mutatjuk az eredményt.

Legtöbben a munkahelyükön "csábulnak el". Fotó: Getty Images

10-ből 9-en kávéfogyasztók

Válaszadóinknak nagyjából 90 százaléka mondta azt, hogy napi szinten kávézik. Azok közül, akik egyáltalán nem isszák, van, akiben már a kávé gondolata is rosszullétet kelt. Olyan is akad, aki szívesen fogyasztaná, ám a koffein hatására rosszullétet vagy gyomorpanaszokat tapasztal, ezért inkább mást iszik reggelente. Sokan éppen emiatt választják inkább a koffeinmentes változatot. A válaszadók között olyan is akadt, aki bár nem kávézik, az illatát nagyon szereti.

Legtöbben 1-2 csészénél megállnak

Válaszadóink túlnyomó többsége két csésze kávét fogyaszt naponta, de sokan vannak olyanok is, akiknek elég a reggeli egy fekete. Általában közvetlenül az érkezések után fogyasztják el a gőzölgő feketét: az első a reggelit, a második pedig az ebédet követi.

A "kotyogósból" elég 1...

Akiknél 3-4 a napi adag

Sokan válaszoltak úgy, hogy naponta akár három, sőt négy kávét is rendszeresen megisznak, összességében nagyjából minden harmadik olvasónk került ebbe a táborba. Volt, aki azt is megosztotta, a nap melyik szakában főzi le a kávéját, ebből pedig kiderül: a legtöbben tudatosan odafigyelnek arra, hogy a késődélutáni órákra már ne időzítsék a koffeines italt.

Minden hatodik olvasónk ennél is többet iszik

A nyilatkozók egy kisebb csoportja 4 csészénél sem áll meg: van, aki saját bevallása szerint akár 8-10 adag feketét is elfogyaszt.

10 megvan:)

Aki ezt mind koffeines kávéból issza meg, nyilvánvalóan már túllő a célon.

Így jelzi a tested, hogy elég

Amikor túl sok koffeint viszünk be, a szervezet egyértelmű jelzéseket ad. Ilyenkor idegesség, ingerlékenység, hányinger, nyugtalanság, fejfájás, gyors szívverés és gyakori vizelés, de akár szorongás is jelentkezhet.

Bár a túl sok kávé kellemetlen tüneteket okoz, ezek szerencsére nem életveszélyesek (ahhoz extrém sok – akár 80-100 adag – kávét kellene inni). A kellemetlenségek néhány órán belül maguktól is elmúlnak, de enyhítheted is:

- igyál sok vizet!

- sétálj egyet a friss levegőn!

- lélegezz mélyeket!

- ha a kollégák szeretnének még egyre meghívni, válaszd a koffeinmentes verziót!