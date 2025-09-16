Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Mikor szoktál reggelizni? Fontos dologról árulkodhat

Illés Attila
Illés Attila

A kései időpontra elhalasztott reggeli összefügghet az idő előtti halálozással – derült ki egy frissen közzétett tanulmányból. A reggeli időpontja főleg időskorban lehet fontos a kutatók szerint.

Nemcsak az a fontos, hogy mit eszünk, de az is alapvetően befolyásolhatja egészségünk alakulását, hogy mikorra időzítjük az étkezéseinket. Egy frissen közzétett tanulmány eredménye szerint az életkor előrehaladtával a reggeli időpontja egyre későbbre tolódik, ez pedig az általános egészségi állapotról is fontos információkkal szolgálhat – írja a Science Alert.

Főként az időseknek fontos a korai reggeli

A kutatók csaknem háromezer brit felnőtt egészségügyi aktáját és étrendi szokásait mérték össze Newcastle-ben és Manchesterben, az 1983 és 2017 közötti időszakot vizsgálva. A résztvevők 42 és 94 év között voltak, amikor csatlakoztak a kutatáshoz, az adatgyűjtés során rendszeresen kérdőívekkel rögzítették az étkezési szokásaikat, életmódjukat és egészségi állapotukat.

idős emberek, reggeli
A kései időpontra elhalasztott reggeli összefügghet az idő előtti halálozással. Fotó: Getty Images

Az eredmények szerint főleg a 60 feletti korosztálynak nem javasolt sokáig halogatni a nap első étkezését. Megfigyelték ugyanis, hogy a később reggeliző idősek nagyobb valószínűséggel halnak meg idő előtt valamilyen betegségtől. Minden egyes óra, amellyel későbbre tolják az étkezést, 8-11 százalékkal növeli a kockázatát annak, hogy valamilyen betegség miatt korábban elhunynak az érintettek.

A statisztikák szerint az életkor előrehaladtával a vizsgált személyek egyre későbbi időpontra tolták a reggelit, így az ebéd és a vacsora is közelebb került egymáshoz. Ez ugyanakkor jól láthatóan nem szolgálta sem a fizikai, sem pedig a mentális egészségüket. „Kutatásunk azt sugallja, hogy az idősebb felnőttek étkezési idejének változása, különösen a reggeli időzítése, az egészségi állapotukra is utalhat” – mondja Hassan Dashti táplálkozástudós, a Harvard Orvosi Egyetem munkatársa.

Az ok-okozati összefüggés ugyanakkor nem olyan egyértelmű, sokan ugyanis éppen azért reggeliznek későbbi időpontban, mert valamilyen alapbetegséggel már küzdenek. Ahogy öregszünk, gyakoribbá válnak a fizikai és mentális egészségi problémák, amelyek megnehezítik a korai ébredést, és így a reggeli időpontja is csúszhat. Ebben az életkorban az alvásproblémák szintén gyakoribbak, hogyha pedig valaki később kel, az később is reggelizik. Fizikai állapotromlás esetén pedig az étel elkészítése is időigényesebb lehet, ami szintén eltolhatja a reggeli időpontját. A szakemberek szerint mindenesetre arra is jó példa ez a kutatás, hogy az életmód apró változásai – mint az étkezések időzítése – információval szolgálhatnak a szervezet állapotáról.

