A borhoz hasonlóan mértékkel fogyasztva a sörnek is lehetnek egészségügyi előnyei. Az ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry kiuatóinak friss tanulmánya szerint azok a férfiak, akik naponta elfogyasztanak egy alkoholos vagy alkoholmentes sört, változatosabb bélflórával rendelkeznek, ami csökkentheti a bizonyos betegségek kockázatát – írja az Eurekalert.

A sör valóban segítheti az emésztést

Testünkben csaknem negyvenmilliárd baktérium él, amelyek a mikrobiomunkat alkotják.Ezek nemcsak az emésztésünket segítik elő, de jelentős szerepük van az egészségünk megőrzésében is. Korábbi kutatások már igazolták, hogy minél sokszínűbb a bélrendszerben lévő baktériumok közössége, annál kisebb a veszélye néhány súlyos betegség (például a diabétesz vagy a különböző szívbetegségek) kialakulásának. A sör számos olyan vegyületeket tartalmaz – például a polifenolok, valamint sok más, erjedéséből származó mikroorganizmus – amelyek hatással lehetnek az emberi bélben élő mikrobák sokféleségére.

Az emésztés egészségét is szolgűlhatja a sörivás. Fotó: Getty Images

Egy másik tanulmány eredménye szerint azoknál az embereknél, akik alkoholmentes lager sört fogyasztottak 30 napon keresztül, megnőtt a bélmikrobióma diverzitása. Az alkoholos sörök fogyasztásánál azonban nem tapasztaltak ilyen hatást, a kutatók ezért egy kicsit újragondolva ismételték meg a kísérletet.

A programra jelentkező 19 férfit véletlenszerűen két csoportra osztották, majd négy héten keresztül napi 11 uncia (csaknem 4 deciliter) alkoholos vagy alkoholmentes lágert kellett megginniuk a vacsora mellé. Az eredmények szerint a résztvevők súlya, testtömeg-indexe, valamint a szív egészségére és anyagcseréjére vonatkozó értékeik nem változtak a vizsgálat során. A csaknem egyhónapos periódus végén azonban mindkét csoportban nagyobb volt a baktériumok sokfélesége a bélmikrobiómában, és magasabb volt a széklet alkalikus foszfatáz szintje, ami a bélrendszer egészségének javulására utal.

Az eredmények alapján a kutatók arra jutottak, hogy egy üveg sör elfogyasztása – függetlenül annak alkoholtartalmától – jótékony hatással lehet a férfiak bélrendszerének egészségére. Mivel azonban az alkohol már kis mértékben is káros lehet a szervezetünkre, a szakemberek elsősorban az alkoholmentes változatok fogyasztását javasolják.