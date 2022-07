Jó ötlet teljesen lemondani a koffeinről?

Világszerte rengetegen indítják kávéval a napot, és sokan ebéd után vagy akár később is isznak egy-egy adagot. A túl sok, valamint a délután/este elfogyasztott koffein azonban jelentősen kihathat az alvásunk minőségére. A nyugodtabb pihenés érdekében egyesek legalább a délutáni kávéról hajlandóak lemondani, a reggeli koffeinlöketről azonban a legtöbben képtelenek „leszokni”. De vajon mi történne velünk, ha a koffein minden formáját száműznénk az életünkből, legalább egy hónapra? Éppen erre kereste a választ Cam Jones is, aki nemrég egy videóban számolt be tapasztalatairól.

A túl sok, valamint a délután/este elfogyasztott koffein jelentősen kihathat az alvásunk minőségére. Fotó: Getty Images

Nagy reményekkel indult a kísérlet

A férfi azt mondta, korábban mindig csak kávéval bírta ki a napot, ezért felkészült a koffeinhiány kezdetleges nehézségeire. Abban bízott azonban, hogy a koffeinmegvonás hatására idővel kiegyensúlyozottabbá válik az energiaszintje, illetve jobban fog aludni. Cam eleinte koffeinmentes rooibos teával váltotta ki a reggeli kávét, hogy legalább a napindító rutint valamilyen szinten fenntartsa. Néhány óra múlva azonban már érezte is a koffeinhiányból fakadó, erőteljes és egyre fokozódó fáradtságot.

„A koffeinnel való energiaszint-növelés hátránya, hogy nagyjából 10 óra alatt ürül ki teljesen a szervezetből a koffeint. Ez azt jelenti, hogy a délután 3-kor elfogyasztott kávéd csak hajnali egykor szívódik fel teljesen” – magyarázta a férfi. Hozzátette ugyanakkor, hogy éppen ezért arra számít, hogy mivel nem vitt be koffeint, nyugodt és pihentető alvásban lesz része. Úgy vélte, hogy ha így valóban frissebben és energikusabban ébred reggelente, akkor már megérte a „kísérlet”, bármilyen fáradtnak is érzi magát jelenleg.

Megbukott az elmélet

Beszámolója szerint a férfi egy hét elteltével még semmilyen javulást nem észlelt az alvásában. Állandó fáradtsága és kávé iránti vágya nem csökkent. Úgy fogalmazott, hogy nem volt olyan órája, amikor megfelelőnek gondolta volna az energiaszintjét, emellett sokkal kevésbé tudott koncentrálni a munkájára, és nem volt képes olyan fegyelmezetten tartani az étrendjét és az edzéstervét, mint általában. „Ez rádöbbentett, hogy valójában mennyire függök a koffeintől, és mennyire elengedhetetlen ahhoz, hogy emberi tartományban tartsam az energiaszintemet.”

Később egyébként a férfi egyéb alternatív módszereket is beépített a napi rutinjába, hogy növelhesse energiaszintjét. Amikor volt rá lehetősége, délután szunyókált egyet, vagy edzett egy kicsit, hogy megemelhesse a pulzusszámát. Reggelente hideg zuhanyt vett, hogy könnyebben felébredjen, napközben pedig különösen figyelt a megfelelő étkezésre, illetve arra is, hogy folyamatosan hidratált maradjon.

Ahogy a Men’s Health esettanulmányról beszámoló cikkében is olvasható, a férfi egy hónap elteltével sem tudott megnevezni semmilyen pozitív következményt, amely a koffeinről való leszokáshoz lenne köthető – azt leszámítva, hogy sok pénzt spórolt meg azzal, hogy egy hónapig kihagyta a szokásos kávéházi látogatásokat. Ez az egy hónap ugyanakkor rádöbbentette, hogy a koffein fogyasztásának sok haszna lehet, meg kell azonban húzni az éles vonalat az egészséges mennyiség és a függőség között. Mint mondta, a jövőben sokkal mérsékeltebb mennyiségben fog kávézni, és délután 2 óra után már nem visz be koffeint a szervezetébe.