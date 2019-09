Így pótolhatjuk a tejtermékeket

Vegán kalciumforrások

Sokan aggódnak amiatt, hogy a tejtermékek elhagyásával esetleg nem jut elegendő kalciumhoz a szervezetük. Csakhogy ezt a fontos ásványi anyagot növényi forrásokból is lehet pótolni. Sőt, a növényi eredetű élelmiszerekből rengeteg magnéziumot, káliumot, C-vitamint és K-vitamint is bevihetünk. Fontos tudni, hogy önmagában a kalcium nem elég, a szervezetnek D-vitaminra is szüksége van ahhoz, hogy fel tudja használni.

Egy kis odafigyeléssel gond nélkül kiválthatjuk a tehéntejet az étkezésünkből

Kerüljük a rejtett tejtermékeket

Attól, hogy nem eszünk sajtot vagy nem iszunk tejet, még nem lesz tejmentes az életünk. Rengeteg minden tartalmazhat ugyanis tejet vagy tejszármazékokat: az energiaszeletek, levesek, salátaöntetek, kekszek vagy éppen az ízesített burgonyacsipszek egyaránt. Fontos, hogy mindig olvassuk el az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett információkat, illetve legyünk tisztában azzal, hogy mi mit jelent: a kazein például tejszármazék.

Pótoljuk a hiányzó fehérjéket

Ha nem fogyasztunk többé tejterméket, megeshet, hogy a szervezetünk jelentős mennyiségű fehérjebeviteltől esik el, amit mindig pótolni kell. Ez nem csupán hússal lehetséges, sőt, jobb is, ha növényi eredetű élelmiszerekkel tesszük: a hüvelyesekben, növényi joghurtokban, diófélékben, szójában is sok a fehérje. Kezdjük el próbálgatni a növényi tejeket, hogy felfedezhessük, melyik ízvilága áll hozzánk a legközelebb. Ezek közül a legtöbb akár házilag is előállítható, a boltokban kaphatók közül pedig sokat kalciummal, riboflavinnal és káliummal dúsítanak.

A tejmentes élelmiszerek veszélye

A tejmentes jégkrémek, sajtok és egyéb élelmiszerek számos rejtett - vagy nem is annyira rejtett - kalóriát, zsiradékot és cukrot is tartalmazhatnak, ezért mindig olvassuk el a címkéjüket. Az egészséges tejmentes táplálkozás egyik kulcsa, hogy minél több ételt próbáljunk házilag elkészíteni, illetve minél kevesebb feldolgozott élelmiszert, bolti készételt vásároljunk.

Forrás: care2.com