Ezért hat ránk eltérően a koffein

Sokunknak indul úgy a napja, hogy egy csésze gőzölgő kávét vagy teát fogyasztunk el. A koffeinfogyasztás mára éppúgy részévé vált a napi rutinnak, mint a fogmosás vagy a felöltözés.

Jócskán vannak olyanok is, akik még délben, sőt délután is felhörpintenek egy csészével, vagy esetleg kólát isznak a vacsorához. Ennek eredményeként pedig álmatlanul forgolódnak az ágyban, azon gondolkodva, hol csúszott hiba a számításba, miért nem tudnak aludni. A cnn.com Dr. Rob M. van Dam-ot, a Szingapúri Nemzeti Egyetem epidemológiai és táplálkozási kutatóját kérte meg, hogy magyarázza el, hogyan kell okosan koffeint fogyasztani, mennyi a túl sok, és mit kell tudni arról, miért érint mindannyiunkat másképp ez az anyag.

A kávé, pontosabban a benne lévő koffein mindenkire eltérően hat. Fotó: Getty Images

Amire még a tudomány sem jött rá

Talán a többséget az a kérdés foglalkoztatja leginkább, mikor kell abbahagyni a koffeintartalmú italok fogyasztását napközben, hogy éjjel jól aludhassunk. Rob van Dam azonban rögtön az első válaszával lelomboz, hiszen, mint a portálnak elmondta, ugyan a kérdés egyszerűnek tűnik, magyarázat azonban nincs rá. Ennek oka pedig abban keresendő, hogy az emberek szervezete eltérően reagál a koffeinre. Ha például remegünk, ingerlékenyek vagyunk, megváltozik a szívritmusunk, az azért is lehet, mert a testünk számára túl sok koffeint fogyasztunk. Hasonlóképp hathat mindez az éjjeli pihenésre is. Azt javasolja, mindenki maga kísérletezze ki, hogy mikor kell nap közben abbahagynia a koffeinfogyasztást, hogy mennyi az a mennyiség, ami még jótékony hatást fejt ki, és nem zavarja az alvást.

Ezen múlik, hogyan reagálunk a koffeinre

A cnn.com kérdésére a táplálkozási kutató azt is kifejtette, milyen faktorok határozhatják meg, hogyan reagálunk a koffeinre. A táplálkozás szakember szerint az egyik ilyen tényező az életmódunk. Például a dohányzó emberek mája kétszer gyorsabban bontja le a koffeint, mint a nem dohányzóké. Ők tehát akár késői órán is fogyaszthatnak kávét, kólát, teát vagy más koffeintartalmú italt, az sem befolyásolja az alvásukat. Vannak azonban más tényezők is. Például a fogamzásgátlót szedő nők szervezetének kétszer annyi időbe telik lebontani a kávét, mint másoknak. Ezért is fordulhat elő, hogy előtte akár este is ihatott koffeines italt, az sem zavarta az alvását, a tabletták szedésével azonban ez megváltozott. Befolyásoló tényező lehet továbbá a genetika is, hiszen a génekben kódolt variánsokon múlik, milyen enzimeket termel a szervezetünk és milyen mennyiségben, amik például ahhoz is hozzájárulnak, hogy milyen hatékonysággal bontja le a májunk a koffeint.

Mennyi koffein a túl sok?

E kérdésre válaszolva a szakértő azt javasolta, érdemes figyelembe venni az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) ajánlását, és 400 mg/nap alatt tartani a koffeinfogyasztásunkat. Egy átlagos 2,5 decis kávéscsészényi amerikai (hosszú) kávéban körülbelül 100 mg koffein van, tehát legfeljebb néggyel ajánlott egy nap meginni ebből - magyarázta Dr. Rob van Dam. Egyszerre azonban legfeljebb 200 milligrammot fogyasszunk, hiába bírnánk akár mind a négy csészét meginni. A legtöbb ember szervezete ugyanis nem képes feldolgozni hirtelen 400 mg koffeint - tette hozzá.

Nem mindenkinek szükséges a koffein

Szinte mindenki iszik ilyen-olyan koffeines italt, de a szakértő szerint valójában nem mindenkinek lenne rá szüksége. Mint mondta, egy sofőrnek, aki éjjel vezet, vagy egy katonának őrjáratban érthető, hogy szüksége van valamire, ami éberen tartja. De, aki elég energiához jut és eleget alszik, az gond nélkül végig tudja csinálni a napját koffein nélkül is. Ha pedig csak az íze miatt isszuk a kávét, inkább válasszuk a koffeinmentes változatot - javasolta.

Kell-e tartanunk a koffeintől?

Sokakat aggaszt a koffein összefüggése a rák, a szívbetegségek és más egészségügyi problémák kialakulásának kockázatával. Az ezzel kapcsolatos kutatások azonban nagyon megnyugtatóak. Van Dam szerint nem túlzás azt állítani, hogy már a kávé az egyik legtöbbet vizsgált ital lett, s nincs miért aggódnunk, ha odafigyelünk a mértékre.