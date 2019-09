Ezért igyunk frissen főzött kávét

Körülbelül 5 évvel ezelőtt jött divatba a bulletproof coffee, vagyis a "golyóálló kávé" fogyasztása. Ez azt jelenti, hogy a frissen főzött feketekávét sózatlan vajjal és kókuszolajjal keverik össze. Sokaknak furcsán hangozhat, egyesek azonban esküsznek rá. Különösen azoknak jó, akik reggel nem tudnak enni, de ragaszkodnak a kávéjukhoz. Ez a változat ugyanis energiát ad, élénkít és a koleszterinszintnek is jót tesz. Jó, ha mindehhez organikus kávét használunk, mert így nem kell tartanunk attól, hogy rovarirtó vagy műtrágya maradványait isszuk meg a feketénkkel együtt. Vannak azonban további egészséges kávézási szokások is, mutatjuk a legjobb tippeket.

Lehetőleg mindig frissen főzött kávét fogyasszunk - de azt se éhgyomorra! Fotó: iStock

Figyeljük az órát!

Fontos, hogy délután 3-4 után már ne igyunk kávét, mivel stimuláns hatása miatt megzavarhatja az alvási ritmusunkat. Ha esetleg el is tudunk aludni, az alvásunk valószínűleg akkor sem lesz elég mély és pihentető. Ennek pedig hosszú távon igen komoly egészségügyi következményei lehetnek. Ezért délután próbálkozzunk inkább teával, ha pedig mindenképpen kávéra vágyunk, akkor válasszuk a koffeinmentes változatot.

Hagyjuk ki a cukrot!

Eszébe ne jusson ezeket a kávéjába tenni!

A kávé egészségesebbé tételének egyik legjobb módja, ha a feketénket cukor nélkül fogyasztjuk. Ha eddig cukorral ittuk, akkor fokozatosan próbáljunk minél kevesebbet tenni belőle, míg legalább felére nem sikerült csökkentenünk a szokásos mennyiséget. Ebben segíthet, ha egy kis vaníliával ízesítjük a kávét, illetve a kalóriamentes édesítőket, például a sztíviát is kipróbálhatjuk. Emellett a jó minőségű kakaópor, illetve a fahéj is nagyon jó ötlet. Ezektől nemcsak finomabb lesz a kávénk, hanem egészségesebb is. A fahéj avércukorszintszabályozásában segíthet (vigyázzunk, egy csipet elég belőle!), míg a kakaó tele van antioxidánsokkal.

Éhgyomorra soha!

Az is nagyon fontos, hogy a reggeli kávénkat sose fogyasszuk önmagában. Ha a golyóálló változat nem passzol az ízlésünkhöz, akkor legalább egy pirítóst vagy egy kis zabkását együnk mellé. Az éhgyomorra megivott kávé ugyanis irritálhatja vagy károsíthatja a gyomor nyálkahártyáját, valamint gyomorégést és refluxot okozhat - még a koffeinmentes is. Emellett az idegrendszerre is károsan hathat, fokozhatja a szorongást is.

Próbáljuk ki növényi tejjel!

Attól is egészségesebb lehet a feketénk, ha tehéntej helyett valamilyen növényi tejjel isszuk. Sokak szerint például mandulatejjel a legfinomabb. Továbbá fontos a mértékletesség is, így biztosan nem leszünk koffeinfüggők, és attól sem kell tartanunk, hogy az idegrendszerünkre, vagy az emésztésünkre negatívan hat a kávézás.

Ha tehetjük, mindig frissen főzött kávét igyunk. Ne vásároljunk a boltba előre elkészített kávéitalokat, mert azok általában tele vannak cukorral. Emellett érdemes tisztított vizet tenni a kávéfőzőbe, így ugyanis nemcsak finomabb lesz a forró ital, de még attól is megkíméljük magunkat, hogy klórt vagy nehézfémeket juttassunk a szervezetünkbe.

