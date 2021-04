Ezért együnk rendszeresen gombát

Sokan nem szeretik, vagy ha szeretik, akkor sem fogyasztanak belőle eleget. Pedig a gomba amellett, hogy tápanyagokban és ásványi anyagokban gazdag, rendkívül változatosan elkészíthető.

A szükséges húsmennyiség egy részét bizonyos esetekben - például amikor darált hús használnánk - helyettesíthetjük gombával. Ezzel a trükkel nemcsak gazdagabbá és könnyebben emészthetővé tehetők a húsos fogások, de egészségesebbé is : ugyanis a gombafélékben sok a fehérje, ellenben kevés zsírt és szénhidrátot tartalmaznak. Természetesen köretnek is nagyszerűek.

A gomba ízét ma már leginkább "umami"-ként jellemzik (japán szó, ami "kellemes, sós ízt" jelent). Az umamit az édes, a keserű, a savanyú és a sós mellett az ötödik alapíznek tartják. A húsimádók nyilván vitatkoznának ezzel, de vannak olyan kimondottan húsos állagú, húsra emlékeztető ízű gombák, - mint például a töltésre és grillezésre is egyaránt alkalmas Portobello (csiperke-féle) -, amelyek húspogácsa helyett remek és egészséges kiegészítői lehetnek például a burgerekne k. Ahogy arra is alkalmasak, hogy a húsos ételeket "fellazítsuk", feldúsítsuk velük.

Tisztelt Doktornő/Úr! Már több, mint egy hónapja is van, hogy a bal lábamon a belső combom felső részén megjelent két nagyobb pirosas folt és a jobb hónaljamban is egy. Gondolom hosszabb idő óta növekedett már, csak nem figyeltem, nem vettem észre. Azóta sajnos a munkám miatt még nem volt időm elmenni bőrgyógyászhoz, de kb. két hét múlva tervezem, de addig is szeretném tudni, hogy kb. mivel állok szemben és mit lehet tenni ellene. A foltok eléggé viszketnek és sajnos olyan helyeken vannak, ahol folyamatos dörzsölés éri őket, és a méretük is nagyobb lett a hetek alatt. A szélein szárazabbnak tűnik a bőr, szinte hámlik, de a közepén finomabb, puhább és valami mélyedésféle is van benne. Az interneten olvastam, hogy a test ilyen pontjain többnyire gombás bőrbetegség jelenik meg hasonló tünetekkel, de az lehet nem lenne ilyen száraz. Mellékelek két képet a két helyről, ahol a gond van, bár ezek már kb. két hete készültek, azóta már nagyobbak a foltok. Kérem segítsen rájönni, hogy mi lehet ez a betegség, legalább nagyjából tudjam mielőtt eljutok orvoshoz. Üdv.

Kedves Kérdező! A hajlatokban a két bőrfelszín egymáshoz dörzsölődése, a verejték, a meleg és az így kialakult felületes bőrgyulladáson előszeretettel megtelepedő gomba okozhatja a panaszokat. Hozzájárul a túlsúly, a műszálas ruhanemű é...