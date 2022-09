Edzés nélkül is lehet lapos hasunk

Egyenes tartás

Ha kihúzzuk magunkat, hasunk optikailag máris laposabbnak fog tűnni, mivel a helyes testtartás során automatikusan behúzzuk a hasizmokat. Ez ráadásul edzi és tónusosabbá is teszi ezt a területet hosszú távon.

A legújabb kutatások szerint a görnyedt testtartás nem csupán a gerincre van negatív hatással, de a depresszió kialakulásának kockázatát is növeli. Részletek itt.

Igyunk sok vizet!

Ha nem vagyunk eléggé hidratáltak, testünk folyadékot tart vissza, ami vizesedést, puffadást okozhat többek között a has tájékán is. Egyebek mellett ezért is fontos naponta minimum két litert inni.

Soha ne tartsuk vissza a székletünket!

Sokaknak okoz gondot, hogy idegen helyen engedjenek a természet hívószavának, pedig ez nagyon egészségtelen. Emésztési zavarokat, puffadást és székrekedést okozhat - csupa olyan dolgot, amitől a has nagyobb lesz.

Segít megelőzni a túlevést, ha nem habzsoljuk az ételt

Együnk lassan!

Nagyon fontos, hogy sose habzsoljunk, hanem minden falatot próbáljunk meg legalább tízszer megrágni. Ha nem rágjuk meg eléggé az ételt, akkor fokozzuk a gázok képződését az emésztés során, ráadásul ha falunk, extra levegőt is nyelünk a belekbe. Emellett bizonyított tény, hogy akik gyorsan belapátolják az ebédet vagy a vacsorát, sokkal gyakrabban eszik túl magukat.

Sétáljunk!

Ha nincs is időnk sportolni, mindennap próbáljunk meg egy 30 perces sétát beilleszteni a napirendünkbe, mert már ennyi is elég ahhoz, hogy az anyagcserénk hatékonyabban működjön.

Szedjünk vitamint!

Érdemes lehet kipróbálni a kalcium és a D-vitamin szedését, mivel ezek segítenek kiüríteni a szervezetből azt az ösztrogénfelesleget, amely esetleges zsírvisszatartást okozhat hastájékon.

