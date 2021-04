Dolgok, amiket eddig rosszul tudtunk a zabkásáról

A zabpehely az egyik legismertebb "szuperételünk", remek fehérjeforrás, számos esszenciális aminosavat tartalmaz, emellett vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag. Könnyű megemészteni, ráadásul tele van értékes élelmi rostokkal, amelyek segítenek kipucolni a beleket, ezáltal a vastagbélrák kockázatát is csökkenthetjük a rendszeres zabfogyasztással. Az utóbbi években újra elképesztő népszerűségre tett szert a zabkása, amely ma már egyetlen egészségtudatos személy étrendjéből sem hiányozhat. De vajon tényleg ennyire egészséges a zabkása? Az eatthis.com portál utánajárt annak, milyen tévhitek keringenek a zabkásáról a köztudatban - ezeket most tételesen megcáfoljuk!

A zabkása kalóriatartalma nagyban függ attól, mit teszünk bele. Fotó: Getty Images

Segít a fogyásban

Számos diétás étrendben szerepel a zabkása, ezért a köztudatban gyakran az él a fejekben róla, hogy a zabkása alakbarát étel, amit bátran ehetünk, ha megszabadulnánk a súlyfeleslegünktől.

A valóság azonban az, hogy a zabkása kalóriaértéke (ezzel együtt pedig a diétabarát mivolta) nagyban függ attól, hogy milyen hozzávalókkal együtt fogyasztjuk. A sima vízzel főzött, édesítőszerrel ízesített és bogyós gyümölcsökkel vagy almával készült változat valóban ideális választás lehet, ahogy a sós ízvilágú, zöldségekkel megspékelt verziója is. Ám ha tejjel, görög joghurttal, csokoládéval, mézzel, juharsziruppal, mogyoróvajjal vagy banánnal turbózzuk fel, akkor a végeredmény akár igazi kalóriabomba is lehet. Éppen ezért, ha a fogyás a célunk, mindig számoljuk ki előre az összetevők kalóriaértékét, és ennek függvényében döntsünk arról, hogy belefér-e az étrendünkbe a zabkása fogyasztása.

h i r d e t é s

Gyorsan megemeli a vércukorszintet

A zabkása jó választás a cukorbetegeknek? Kattintson, és kiderül!

Ahogy a zabkása kalóriaértéke, úgy a glikémiás indexe (ez a mutató jelzi, hogy milyen gyorsan emeli meg a vércukorszintet) is nagyrészt attól függ, mivel készítjük a fogást. A zabpehely glikémiás indexe 50-70 százalék közé tehető, ezzel a közepesen magas GI-jű alapanyagok közé tartozik. Ha tehát magában rágcsáljuk el, akkor nem emeli meg hirtelen a vércukorszintünket - csakhogy a legritkább esetben fogyasztjuk nyersen a natúr zabpelyhet. A rá kerülő feltétek is jelentősen befolyásolják, hogy mennyire dobja meg a vércukorszintet a zabkása: a fruktózban gazdag gyümölcsök emelik, a rostokban gazdag zöldségek és az egészséges zsiradékok csökkentik a felszívódás gyorsaságát. Számolnunk kell még emellett az elkészítési móddal (a puhára főzés, pépesítés, turmixolás is gyorsítja a felszívódását), valamint a zabpehelyszemek méretével is (minél apróbbra van őrölve, annál gyorsabban emeli meg a vércukorszintet). Éppen ezért a dietetikusok például a 160 grammos diétát követők számára a zabkását elsősorban kisétkezésként (tízórai, uzsonna) fogyasztva ajánlják.

Gluténérzékenyek is fogyaszthatják

Maga a zab természetes formájában valóban a gluténmentes gabonák közé sorolható, ám sajnos nem jelenthetjük ki egyértelműen azt, hogy a boltokban kapható zabpelyhet minden esetben fogyaszthatják cöliákiások. Ennek az az oka, hogy a zabot többségében olyan üzemben dolgozzák fel és csomagolják, ahol más, gluténtartalmú termékekkel is dolgoznak, ezért minimális mennyiségben ugyan, de előfordulhat keresztszennyeződés - azaz nem zárható ki teljesen, hogy gluténnal szennyeződött-e a zab. Ha gluténérzékenyként szeretnénk zabot fogyasztani, vásárlás előtt mindig alaposan böngésszük át a választott termék címkéjét, ezen ugyanis a gyártónak kötelező feltüntetni, ha a gabona olyan üzemben készült, ahol gluténtartalmú hozzávalókkal érintkezhetett. Ma már kaphatók olyan változatok, amelyek bevizsgáltan gluténmentesek, ezeket a cöliákiások is bátran fogyaszthatják.

Bármennyit ehetünk belőle

Még a legegészségesebb alapanyagok is okozhatnak gondot, ha korlátlan mennyiségben fogyasztjuk őket - ez természetesen a zabkására is igaz. Nem szabad elfelejteni, hogy a zabpehely lassan felszívódó szénhidrátot tartalmaz, 100 grammjában 389 kalória és 55,6 gramm szénhidrát található, vagyis egy nagy tál zabkása kalóriaértéke (a feltétektől függően) akár egy kiadós ebédével is vetekedhet. Emellett azt is érdemes szem előtt tartani, hogy rengeteg rostot tartalmaz (100 grammban 10 gramm élelmi rost rejlik), így amennyiben nem fogyasztunk mellé a nap során kellő mennyiségű folyadékot, könnyen szorulást okozhat, ha túlzásba visszük a fogyasztását. Egy adag zabkása kb. 35-40 gramm zabpehelyből készül, ez bőven elég mennyiség például reggelire, tízóraira vagy uzsonnára fogyasztva pedig megfelezhetjük ezt a dózist.