Ez a fűszer lehet a fogyás titka – észrevétlenül csökkenti a kalóriabevitelt

Már egy csipetnyi csípős íz is segítheti a fogyókúránkat – állítja egy frissen közzétett kutatás. A Penn State Egyetem munkatársainak tanulmánya szerint az ételek csípősebbé tétele hatékony stratégia lehet a kalóriabevitel csökkentésére.

Fogyhatunk, ha csípősebben fűszerezünk?

Az egyetem tudósai azt vizsgálták, hogy a csípős íz – amelyet például a csilipaprika fogyasztása válthat ki – fokozódása hogyan befolyásolja az étkezés során elfogyasztott étel mennyiségét. „Korábbi tanulmányokból tudjuk, hogy amikor az emberek lassabban esznek, jelentősen kevesebb kalóriát juttatnak a szervezetükbe” – mondta el Paige Cunningham, a tanulmány vezető szerzője. Kutatásukban ezért azt vizsgálták, mennyivel lassítja le az étkezést az, ha csípősebb a fogás a megszokottnál. „Arra gondoltunk, kontrollált körülmények között teszteljük a laboratóriumban, hogy egy kis mennyiségű fűszer hozzáadása (ami még nem teszi az ételt ehetetlenül csípőssé) lassítja-e az emberek étkezését, így pedig csökkenthető-e a kalóriabevitel” – mondta el a kutató.

Lassabban és kevesebbet eszünk, ha csípősebb az étel. Fotó: Getty Images

A csapat három kapcsolódó kísérletet végzett összesen 130 felnőttel, akiknek kétféle ebédmenü egyikét – marhahúsos chilit vagy csirkés tikka masalát – szolgálták fel két változatban: enyhe fűszerezéssel, illetve csípősen. Az erősség szintjét úgy szabályozták, hogy csípős és édes paprikát adagoltak eltérő arányban az ételekhez, így az íze viszonylag állandó maradt, miközben a csípősség mértéke változott. A kutatók videóra vették a résztvevők étkezését, megfigyelve azt, mennyivel esznek és isznak többet vagy kevesebbet a csípősség mértékének megváltoztatásakor. Figyelték az elfogyasztott étel mennyiségét, a harapások gyakoriságát, valamint értékeléseket gyűjtöttek az étvágyról, az ízekről és a csípősségről az étkezés előtt és után.

Az eredmények is alátámasztották, hogy a résztvevők lassabban ették a csípősebb ételeket. Az étel tovább maradt a résztvevők szájában, hosszasabban rágták azt, így pedig a teltségérzet is előbb jelentkezett náluk. Ráadásul a bevitt élelmiszer mennyiségét anélkül sikerült csökkenteni, hogy az ízére érkezett volna panasz - vagyis ugyanolyan jónak ítélték a csípősebb fogásokat is a résztvevők, mint az enyhébb fűszerezésűt. Sőt, az étkezés előtti és utáni étvágyértékelések hasonlóak voltak, ami arra utal, hogy a résztvevők a fűszeres étkezés után is jóllakottnak érezték magukat, annak ellenére, hogy kevesebbet ettek belőle.