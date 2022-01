Az egekben a búza ára

Jelenleg az látható, hogy a pékségekben olyan termékek ára is emelkedik, amelyek esetében a piac nem indokolná ezt - nyilatkozta az InfoRádiónak Raskó György agrárközgazdász. Mint mondta, a búza tonnánkénti ára a tavalyihoz képest megduplázódott, de valószínűleg ezzel még nem ér véget a drágulás.

Kétszer annyiba kerül a búza tonnája, mint tavaly. Fotó: Getty Images

A készlet nem indokolná a drágulást

"Előfordulhat, hogy még további áremelkedés történik. Jelen pillanatban ennek a jelei láthatók is, hiszen január elején elképesztő drágulás kezdődött annak ellenére, hogy a rendelkezésre álló termelés és készlet abszolút elegendő" - fejtette ki Raskó György. Ez alapján a szakértő arra következtet, hogy spekuláció történik a világpiacon, tehát a tőzsdei folyamatok jelentősen közrejátszanak.

A közgazdász hozzátette, csak abban reménykedhetünk, hogy előbb-utóbb megáll ez az emelkedési trend, nyár előtt azonban erre még nem látszik reális esély. Addig a magas infláció, valamint a liszt, az energia és a munkaerő drágulása felhajtja a fogyasztói árakat.

A pékségekben például már most is hétről hétre akár 10-20 százalékkal nagyobb árak szerepelnek a címkéken. Jó hír viszont, hogy a tavaly ősszel látott áremeléshez hasonló mértékű drágulásra most nem kell készülni.