A legjobb étvágycsökkentő növények

Yerba mate tea

Dél-Amerikában nagyon népszerű ital, sok benne a tápanyag és az antioxidáns is, élénkíti a szellemi teljesítményt, serkenti az emésztést, energiát ad, és segít elnyomni az étvágyat is. Kutatások szerint növeli a teltségérzetet, emiatt ha rendszeresen isszuk, kevesebbet fogunk enni, így fogyókúrázóknak érdemes rendszeresen fogyasztaniuk.

A súlyfeleslegtől megszabadulni egyáltalán nem könnyű: megfelelő étrend, lelki ráhangolódás és rendszeres testmozgás egyaránt szükséges hozzá. Bizonyosgyógynövényekhozzájárulhatnak, hogy egyszerűbben, gyorsabban menjen a fogyás. Részletekért kattintson!

Zöld tea kivonat

A zöld tea az egyik legegészségesebb ital a világon, és több kutatás is bizonyítja, hogy hatékonyan segít csökkenteni az étvágyat is. Körülbelül 800 miligramm zöld tea kivonat napi szintű fogyasztása mérhetően segít csökkenteni a gherlin nevű, éhségérzetért felelős hormon szintjét a szervezetben. Természetesen nem muszáj kivonatot szednünk, az is remek, ha zöld teát iszunk. Napi három csészényivel már elérhető a kívánt hatás, ráadásul még hasi zsírpárnáink mérete is csökkenni fog. Figyeljünk azonban arra, hogy napi 4-6 csészényinél ne igyunk többet, mert annak már olyan mellékhatásai lehetnek, mint afejfájásvagy a székrekedés.

A zöld tea hatékonyan segít csökkenteni az étvágyat

Grapefruit illóolaj

A grapefruit fogyasztása segíti a zsírégetést: ez valószínűleg sokak számára nem új információ, és olyan anyagok is vannak benne, amelyek serkentik az anyagcserét és szabályozzák az étvágyat. Ugyanakkor a grapefruit illata is nagyon hatékony azok számára, akik szeretnének egy kicsit kevesebbet enni - több kutatás bizonyítja, hogy növeli a teltségérzetet és segít elnyomni az éhségérzetet is. Párologtassuk az illóolajat napi 10-15 percen át!

Sáfrány

A sáfrány kivonata javítja a hangulatot és segít az éhségérzet csökkentésében is - nagy segítséget nyújthat például érzelmi evőknek, depressziósoknak. Nemcsak kivonat formájában fogyasztható, hanem az ételeinket is ízesíthetjük vele.

Forrás: care2.com