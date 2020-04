A kajakóma jelenségét több elmélettel is meg lehet magyarázni. "Az egyik ilyen szerint a fáradtságot az okozza, hogy a szervezet az emésztésre fordítja az erőforrásait. A másik szerint azonban a fő ok a szénhidrátokban gazdag, magas glikémiás indexszel rendelkező ételek túlzott fogyasztása" - mondta el a Házipatika.com kérésére Balogh Eszter táplálkozástudományi szakember, aki szerint a kajakóma lehet egy természetes folyamat eredménye, de utalhat inzulinrezisztenciára is, amely a későbbiekben 2-es típusú cukorbetegséggé alakulhat, sőt jelezheti apajzsmirigyalulműködését is.

Elkerülheti az álmosságot, ha mellőzi a szénhidrátokban gazdag ételek fogyasztását

"A magas glikémiás indexű élelmiszerek, tápanyagok a vércukorszintet gyorsan megemelik, a glükóz az emésztőrendszerből a véráramba kerül, és beindul az inzulin termelődése. Az inzulin lehetővé teszi a glukóz felszívódását a véráramból, ugyanakkor az ennek következtében kialakuló, hirtelen vércukorszint-ingadozás egy szénhidrátokban gazdag étkezést követően képes álmosságot, fejfájást is előidézni. Az inzulin teszi lehetővé, hogy a triptofán nevű esszenciális aminosav átjusson a vér-agy gáton. A triptofánnak szerepe van a szerotonin (egy idegi ingerületátvivő anyag vagy más néven neurotranszmitter, amely nélkülözhetetlen az idegrendszer normális működéséhez) szintézisében. A szerotoninszint növekedése pedig álmosságérzet kialakulásához vezet" - magyarázza a szakember.

Az inzulin szerepe a szervezetünkben Az inzulinnak elsősorban a cukor-anyagcserében van létfontosságú szerepe. Csökkent vagy túlzott működése számos betegséget, többek között cukorbetegséget is eredményezhet. A témáról itt írtunk korábban.

Az étel elfogyasztását követően avércukorszintemelkedését érzékelik a hypothalamus laterális területének orexin neuronjai, amelyek az ébrenléti állapot fenntartásában szerepet játszó orexinfehérjéket termelik. A vércukorszint megemelkedésének hatására az ébrenlétért felelős neuron inaktiválódik, vagyis gátolt állapotba kerül, amely magyarázatként szolgálhat az étkezést követő fáradtságra. Emellett az inzulin elősegíti a káliumionok zsír- és izomsejtekbe áramlását, és enyhe hypokalaemias állapotot (alacsony káliumszintet) okozhat, amelynek egyik tünete lehet a kimerültség, fáradtság.

Balogh Eszter szerint az evés utáni álmosság érzését elkerülhetjük, ha mellőzzük a szénhidrátokban gazdag ételek fogyasztását, és inkább az ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag fogásokat esszük. "Az egyenletes tápanyagelosztás miatt fontos lenne a naponta legalább ötszöri étkezés, valamint a szervezet számára kevésbé megterhelő ételek fogyasztása (pl.: köretnek zöldségféléket a sovány húsok mellé). Itt is fontos szerepe lenne annak, hogy bőségesen reggelizzünk, teljes kiőrlésű gabonafélékből készült ételeket fogyasszunk, a tízórai és az uzsonna pedig legyen kevés, de tápláló. Ha például az egészséges reggelit követő 3 órán belül tízóraira olajos magvakat vagy egy kis gyümölcsöt eszünk, elkerülhetjük, hogy túlegyük magunkat ebédnél. Ugyanezt érhetjük el a vacsoránál egy uzsonna beiktatásával."

"A kajakóma leküzdésében segíthet, ha sétálunk egyet a friss levegőn, vagy kiszellőztetjük a helyiséget, és végzünk egy párperces frissítő gyakorlatot. Emésztést elősegítő hatása miatt jó lehet egy kis adag, cukor és tej nélküli feketekávé is, bár egyes tanulmányok a délutáni fogyasztást nem preferálják, ugyanis megzavarhatja a melatonin termelését. Javasolt bizonyos gyógyteák fogyasztása (emésztést elősegítő hatás miatt), például borsmenta, citromfű, zsálya. Az energiaitalok fogyasztása viszont mindenképp kerülendő a szervezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásai miatt."