A 3 legjobb halas recept karácsonyra

Nemcsak a hagyományok miatt érdemes halat csempészni az ünnepi menübe, hiszen a szervezetünkre is sok szempontból pozitív hatással van. Kiemelkedő az omega-3 zsírsav tartalma, ezáltal csökkenti a szívbetegségek ésAlzheimer-kórkialakulásának kockázatát, továbbá bizonyítottan javítja a koncentrációs képességet. Ezenkívül az omega-3 zsírsavakban gazdag étrend enyhíti a reumás ízületi gyulladás tüneteit és a bőrt is megszépíti.

Most három különleges halas fogást mutatunk, amelyeknek azok sem fognak tudni ellenállni, akik egyébként nem rajonganak a hal ízéért. Levesre, főételre és vendégváró falatkákra is van ötletünk!

Bouillabaissa - halászlé francia módra

A magyar hallé mediterrán unokatestvére, aminek a paradicsom, narancs és sáfrány adja karakteres ízét. Elsőre talán bonyolultnak tűnik elkészíteni, de valójában egyszerűbb, mint a hazai klasszikus.

A bouillabaissa eredetileg Marseilles-i halászok mindennapi étele volt. Fotó: iStock

Hozzávalók:

1,5 kg vegyes tengeri hal

1 marék kagyló

10-12 db garnélarák

25 dkg érett paradicsom

1 csipet sáfrány

6 evőkanál olívaolaj

1 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 szál póréhagyma

1 zellerszár

1 db bouquet garni (fűszercsokor petrezselyemből, babérlevélből, kakukkfűből, készen is kapható, de házilag is összekötözhetjük)

1 narancskarika

fél teáskanál köménymag

ízlés szerint só

frissen őrölt fekete bors

1 evőkanál paradicsompüré

2 teáskanál ánizslikőr

Elkészítés:

A halakról távolítsuk el a fejet, farkat és uszonyokat, a garnélákat tisztítsuk meg. A kibelezett haltörzseket vágjuk nagyobb darabokra. A halakról levágott részeket (a kopoltyú kivételével) pedig egy nagyobb edényben öntsük fel másfél liter vízzel, majd forraljuk fel. 15 perc főzés után szűrjük le, és kész is az alaplevünk! A leforrázott, majd hideg vízbe dobott paradicsomokat hámozzuk meg és daraboljuk fel, majd egy másik tálkába szórjuk ki a sáfrányt, öntsünk rá 2 evőkanál vizet és hagyjuk állni.

Felhevített olajon pároljuk puhára a felaprított hagymát, pórét és zellerszárat, majd adjuk hozzá a fokhagymát, fűszercsokrot, narancshéjat, köménymagot és hámozott paradicsomot, végül a sáfrányt az áztató vízével együtt. Öntsük fel az alaplével, sózzuk-borsozzuk, majd forraljuk fel és főzzük alacsony fokozaton 30 percig.

Félóra után a kagylókat is dobjuk be az edénybe, és főzzük újabb 6 percig, utána tegyük bele a haldarabokat is. Ha a kagylók már kezdenek kinyílni, adjuk hozzá a garnélát is, és 2-3 perc múlva szedjük ki a sűrűjét. A megmaradt lét forraljuk fel a paradicsompürével, ha kell, fűszerezzük még egyszer, és ízesítsük ánizslikőrrel. Tálalás előtt rakjuk vissza a sűrűjét, és kínáljunk mellé pirítóst.

Alufóliában sült harcsa gránátalmával és gyömbérrel

Diétás étrendbe is könnyen beilleszthető, agránátalmaés gyömbér találkozásától pedig egyszerre édes, mégis fanyar az ízhatása. Az ünnepi ebéd vagy vacsora fénypontja lehet!

Ha valami exkluzív, mégis könnyen elkészíthető fogást szeretnénk, ez tökéletes választás. Fotó: iStock

Hozzávalók:

700 g harcsafilé (ízlés szerint más halfajtával is helyettesíthető)

50 ml gránátalma szirup

50 ml juharszirup

15 ml olívaolaj

egy narancs vagy mandarin leve és reszelt héja

2 gerezd fokhagyma

3-4 centi friss gyömbér

fél evőkanál tengeri só

két marék gránátalma mag

fél fej vöröshagyma

pár szál friss petrezselyem és ugyanannyi kakukkfű

Elkészítés:

A fokhagymát, vöröshagymát és zöldfűszereket aprítsuk fel, a gyömbért pedig vágjuk csíkokra. Keverjük össze a gránátalma- és juharsziruppal, olívaolajjal és sóval. A halszeleteket masszírozzuk be alaposan ezzel a páccal, majd tegyük őket egy tálba, öntsük rá a maradék szószt, és hagyjuk állni a hűtőben 1-2 órán át. Ha kellően összeértek az ízek, helyezzük a szeleteket egyesével alumíniumfóliára (megkenhetjük még egyszer őket a páccal), szórjunk rájuk a gránátalma magból és reszeljünk narancshéjat. Csomagoljuk be a fóliával, tegyük tepsire és süssük 20-25 percig 190 fokra előmelegített sütőben. Tálalás előtt locsoljuk meg a narancs levével. Ehhez a különleges ízkombinációhoz egyszerűbb köret, például párolt rizs illik.

Krémsajtos-avokádós kosárkák füstölt lazaccal

Az elegáns falatkák tökéletesek brunchhoz, délutáni vendégváráshoz vagy esti összejövetelekhez is. A maradék - már ha nem fogy el az összes - pedig másnap reggelire is isteni finom!

A krémsajtos alapot akár tojáskrémmel is helyettesíthetjük. Fotó: iStock

Hozzávalók:

310 g krémsajt

110 g vaj

150 g liszt

10 szelet füstölt lazac

2 evőkanál csirkealaplé

1 avokádó villával összenyomott húsa

2 evőkanál tejföl

1 evőkanál felaprított vöröshagyma

1 teáskanál citromlé

csipet só

2 evőkanál frissen aprított kapor

Elkészítés:

A kosárkákhoz dolgozzuk össze a vajat és 90 grammot a krémsajtból, amíg sima állagú masszát kapunk, majd adjuk hozzá a lisztet és jól keverjük össze. A tésztát osszuk 24 golyóra, utána formázzunk belőlük kosárkákat. Süssük ki őket 180 fokos sütőben 10-15 percig, majd várjuk meg, amíg kihűlnek. A töltelékhez a lazacon és kapron kívül keverjük össze a hozzávalókat, kanalazzuk a kosárkákba. Csíkozzuk fel a lazac szeleteket, és tekerjünk össze egyet-egyet a kosárkák tetejére, végül hintsük meg a kaporral.