Tényleg okozhat székrekedést a túl sok tojás?

„A tojást egykor koleszterinszint-növelő hatása miatt támadták, amiről utóbb kiderült, hogy téves feltételezés volt. Lehet, hogy ugyanígy tévedünk a tojás és a székrekedés kapcsolatát illetően is?” – teszi fel a kérdést a The Conversation oldalán megjelent cikkében dr. Vincent Ho gasztroenterológus szakorvos, a Nyugat-sydney-i Egyetem oktatója. Lássuk, mit mond erről a tudomány.

Mivel a székrekedés szót nagyon sokféleképpen használjuk a köznyelvben, Ho doktor szerint először érdemes tisztázni, hogy mit is jelent valójában a fogalom. Mint írja, jelen esetben az úgynevezett funkcionális székrekedésre érdemes fókuszálni: ez a kemény székletet, illetve ritka és általában nehéz székletürítést foglalja magában. Fontos továbbá, hogy a probléma hátterében nem valamilyen fizikai akadály vagy szervi megbetegedés áll. A funkcionális székrekedés kifejezetten gyakori panasz egyébként. Globálisan a felnőttek több mint egytizede, valamint átlagosan hétből egy gyermek küzd ilyesfajta panaszokkal egy adott időpontban.

A tojás ízletes és értékes tápanyagokban gazdag élelmiszer, amely az emésztést is segítheti. Fotó: Getty Images

Tudományos érvek a tojás mellett és ellen

A legfőbb kérdés persze, hogy miként játszhat ebben közre a tojásfogyasztás. Nos, a kutatási eredmények meglehetősen vegyes képet mutatnak, egyszersmind bőven akadnak hiányosságok. Dr. Ho példaként említ egy 2002-es japán tanulmányt, amely közel 1700 felnőttet vizsgált a 40 év feletti korosztályból. Azok a női résztvevők, akik legalább hetente öt alkalommal ettek tojást hetente, ritkábban küzdöttek szorulásos panaszokkal, mint a többi vizsgálati alany. A férfiaknál nem lehetett hasonló összefüggést kimutatni a begyűjtött adatokból, amire a kutatók sem tudtak magyarázatot adni.

Egy pár évvel később készült tanulmány egészen más megvilágításba helyezte ugyanakkor a tojás és a székrekedés kapcsolatát. Ezúttal közel négyezer japán egyetemista nő vett részt a felmérésben, akiknek egy kérdőívben arról kellett nyilatkozniuk, hogy mit ettek a megelőző hónap során. Így derült fény arra, hogy akik étrendjében nagyobb hangsúlyt kapott a feldolgozott húsok és a tojás fogyasztása, gyakrabban küzdöttek székrekedéssel, mint a hagyományos japán étrendet követők. Ez utóbbira egyébként magas mértékű rizsfogyasztás jellemző, továbbá lényegesen kevesebb pékáru és édesség.

Szintén nem tünteti fel túl előnyös fényben a tojást egy 2019-ben megjelent kínai tanulmány. Ebben az ázsiai ország déli részén élő, középkorú felnőttek vettek részt. A szerzők következtetései szerint azok a résztvevők, akik nyugati típusú étrendet folytatva gyakran fogyasztottak kacsa- vagy tyúktojást, nagyobb arányban küzdöttek székrekedéssel, mint a hagyományos dél-kínai konyhát előnyben részesítő válaszadók. A tradicionális táplálkozás arrafelé sok finomított gabonát, zöldségeket, gyümölcsöket, savanyúságokat, halat és garnélát foglal magában.

Dr. Vincent Ho szerint ugyanakkor érdemes óvatosan kezelni ezeket a kutatásokat, mert jellemzően a résztvevők önbevallásán alapulnak, ami sok pontatlanság és ezáltal téves következtetések forrása lehet. Nem mellesleg az emberek hajlamosak arra, hogy a hasonló kérdőívekben kissé megszépítsék a valóságot, azaz például alulbecsüljék, hogy milyen gyakran esznek kevésbé egészséges élelmiszereket. További probléma az ilyen kutatásokkal, hogy ritkán fókuszálnak egyetlen élelmiszerre, így akár a tojásra. És még ha említik is külön a tojást, a vizsgált populáció nagyon eltérő lehet kor, nem és etnikai hovatartozás tekintetében. Összességében így nem lehet a megállapításaikat sem általánosan minden emberre nézve érvényesnek tekinteni.

A tojás emésztést segítő tulajdonságai

Folytak a múltban laboratóriumi kísérletek is, amelyek némi betekintést engednek abba a folyamatba, hogy miként zajlik a tojás emésztése a bélrendszerben. Egy 2007-es japán tanulmány szerzői például arról számoltak be, hogy amikor székrekedéssel küzdő patkányokat tojássárgájából származó fehérjével tápláltak, javulni kezdett az emésztésük. A pozitív hatás vélhetően a tojássárgájában található egyik fehérjének, a foszvitinnek köszönhető. A foszvitin ugyanis megköti maga körül a vizet a vastagbélben, növelve ezáltal a széklet térfogatát és segítve az ürülését.

„De mi a helyzet az emberekkel? Legjobb tudomásom szerint eddig nem zajlott olyan specifikus kutatás, amelyben azt vizsgálták volna embereknél, hogy önmagában a tojásfogyasztás javít vagy ront-e a székrekedésen. Arról azonban tudunk egy keveset, hogy mi történik a bélrendszerben tojásevés után” – mutat rá a gasztroenterológus. Hozzáteszi, noha a tojás viszonylag jól emészthető élelmiszer az ember számára, egyes kutatások szerint még a főtt tojás fehérjéi sem tudnak teljes mértékben felszívódni a vékonybélből. Egy kisebb részük így eléri a vastagbelet, ahol hozzájárulnak olyan jótékony baktériumok szaporodásához, mint a bifidobaktériumok és a prevotella baktériumok. Ez utóbbiak pedig összefüggésbe hozhatók a lazább széklettel.

A sok fehérje sem okoz székrekedést?

Közismert, hogy a tojás remek fehérjeforrás. Lehetséges vajon, hogy a fehérjében gazdag táplálkozás székrekedéshez vezethet? Nos, egy 2024-ben megjelent tanulmány szerint aligha. Pontosabban nem maga a fehérjebevitel okoz problémát. A kutatók amerikai felnőttek és gyermekek adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy az alacsony szénhidráttartalmú étrend és a bőséges fehérjebevitel együttesen valóban összefüggésbe hozható a székrekedés fokozott kockázatával. A kutatócsoport szerint ugyanakkor a jelenség hátterében az áll, hogy az alacsony szénhidrátbevitel mellett csökken a prevotella baktériumok száma a bélflórában, potenciálisan keményebbé téve a székletet.

„Ebben van logika. A rostok is a szénhidrátok egy típusát képezik, amelyet szervezetünk nem tud könnyen megemészteni. Az alacsony rostbevitel pedig kapcsolatba hozható a székrekedéssel. Ha elég rostot tartalmaz az étrendünk, és úgy eszünk több fehérjét, akkor az nem fogja súlyosbítani a székrekedést. Sőt, valójában még javít is rajta. Ha viszont nem viszünk be elég fehérjét egy egyébként magas fehérjetartalmú diéta mellett, az nagy valószínűséggel fokozni fogja a szorulás kockázatát” – magyarázza dr. Ho.

A szakember szerint összességében nincs szilárd bizonyíték arra, hogy a bőséges tojásfogyasztás székrekedéshez vezethetne. Mindaddig, amíg változatos és kiegyensúlyozott, valamint rostban gazdag táplálkozás részeként eszünk rendszeresen tojást, nem kell hasonló panaszoktól tartanunk. Ha viszont azt tapasztaljuk krónikusan fennálló székrekedés esetén, hogy az megnövelt folyadék- és rostbevitel hatására sem javul, feltétlenül forduljunk orvoshoz.