Hogyan javítsuk az anyagcserénket?

A szénhidrátokat ne felejtsük el

Ne éljünk melegben

Anyagcserénk szempontjából hasznosabb a reggeli edzés

Ne mellőzzük a jódot!

Szokjunk vissza a dióra

Időzítsük megfelelően az edzésünket

Edzés során izmaink glikogént vesznek fel testünk szénhidrátraktáraiból. Ha, glikogénszintünk alacsony lesz, emiatt pedig nem fogunk tudni intenzív edzéseket folytatni. Kevesebb kalóriát fogunk égetni és testünknek sem lesz annyi energiára szüksége az edzések utáni regenerálódáshoz. Tanácsos lehet tehát minden étkezéshez egy tenyérnyi adag szénhidrátot fogyasztani, legyen az barna rizs, zabpehely vagy édesburgonya.A National Institutes of Health egy felmérése szerint szerencsés lehet 19 Celsius fokra hűtött hálószobában aludni - az ilyen környezetben egy hónapig megfigyelt résztvevők ugyanisEz a zsírszövet nem tárolja a kalóriákat, hanem elégeti azokat, hűvösebb környezetben pedig aktivizálódik, hogy melegen tarthasson minket. Úgyhogy minél aktívabb ez a szövet, annál több kalóriát égetünk napközben.Lehet, hogy a tengeri só finomabb az asztali sónál, de nincsen benne jód - pedig az anyagcserénket is szabályozó pajzsmirigy ennek révén működik, jód hiányában nem képes hormonokat termelni, anyagcserénk pedig bedőlhet.- egy negyed teáskanálban napi jódszükségletünk fele található. Emellett fogyasszunk jódban gazdag természetes ételforrásokat is: algát, rákot, tojást!Ne csak rizspufikat és hasonló alacsony kalóriatartalmú snackeket együnk, hanem szokjunk vissza a csonthéjasokra . Az ezekben, főként a dióban található többszörösen telítetlen zsírsavak ugyanis, úgyhogy ha több diót eszünk, több kalóriát is tudunk égetni napközben. És hogy mennyit? Naponta egy kisebb tenyérnyi adag pont megfelelő lesz!Anyagcserénk szempontjából a napsütéses órák roppantul fontosak, úgyhogy ha tudjuk, időzítsük az edzést vagy legalább egy ébresztő, átmozgató futást a kora reggeli órákra. A Northwestern University kutatói szerint akik képesek a reggeli napsütést ilyen módon élvezni, azoknak alacsonyabb a testtömeg-indexe. A korai napsütés ugyanis- ez pedig kihatással van arra is, hogy hogyan alszunk, mennyit tudunk enni és mennyi energiát égetünk el.Forrás: www.prevention.com