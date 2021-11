Ez lehet az oka, ha állandóan szorulásunk van

Mielőtt aggódni kezdenénk a székrekedés miatt, nem árt meggyőződni róla, hogy valóban arról van-e szó. A rendszeres székletürítés ugyanis napi három és heti három alkalom között normálisnak számít. Ez pedig egy elég széles skála.

A hosszú ideig visszatartott széklet komoly hasi fájdalmat okozhat. Fotó: Getty Images

A gyakoriság mellett az is nagyon fontos, hogy székletürítéskor, illetve utána hogyan érezzük magunkat. Ha például minden nap van székletünk, mégis úgy érezzük, hogy nem sikerült teljesen kiürítenünk, amit ki kellett volna, az is tekinthető székrekedésnek. Ugyanakkor ha valaki csak heti egy-két alkalommal ürít, ám ezzel teljesen elégedett, tehát úgy érzi, hogy minden távozott a szervezetéből, aminek távoznia kellett, és nincsenek bélproblémái sem, akkor bármennyire is ritkás a székletürítés, az nem kezelendő egészségügyi problémaként - fejtette ki Sameer Islam texasi gasztroenterológus a Men's Health magazin oldalán közölt írásában.

Miért lehet rendszeresen szorulásunk?

A szakember szerint a krónikus szorulás hátterében az esetek legnagyobb részében a táplálkozás áll. Manapság sokan táplálkoznak rostszegényen - vagyis kevés zöldséget, gyümölcsöt és rostokban gazdag tápanyagot fogyasztanak -, ami nehezíti a székletürítést. Ezen szerencsére könnyű változtatni, hiszen csak az étrendet kell "finomhangolni". Emellett ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre, illetve arra is, hogy tudatosan kerüljük a mozgásszegény életmódot.

Az utazás mindenkit kimozdít a megszokott napi rutinjából, amely nemcsak lelkiállapotunkra, hanem a bélműködésünkre is hatással lehet. Nem meglepő tehát, hogy az emberek csaknem fele küzd székrekedéssel utazás közben.

Az is okozhat székrekedést, ha a záróizmok valami miatt túl szorosak. Emiatt székletvisszatartás következik be, függetlenül attól, hogy mennyit erőlködünk. Ezt a záróizmok lazításával lehet orvosolni - hogy pontosan milyen módszerrel, arra szakorvos, proktológus adhat javaslatot. Olyan is előfordul, hogy valamilyen gyógyszermellékhatás áll a székrekedés hátterében. Egyebek mellett a vérnyomásgyógyszerek, az antidepresszánsok és az epilepsziagyógyszerek is okozhatnak székrekedést, illetve súlyosbíthatják a már meglévő szorulást.

Emellett vannak olyanok, akiknél családi hajlam mutatkozik a székrekedésre, aminek az oka lehet genetikus vagy környezeti is. De a ketongén diétát követők körében is igen gyakori a szorulás, mivel sok fehérjét és zsírt, közben pedig igen kevés szénhidrátot, tehát kevés rostot is fogyasztanak. Esetükben rostot tartalmazó táplálékkiegészítők és extra folyadék fogyasztásával orvosolható a probléma.