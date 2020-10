Ételek, amelyek puffasztanak

Számos olyan étel és ital létezik, amely összetétele miatt emésztési problémákat, gázképződést és puffadást okozhat. Jó tudni azonban, hogy a megoldást nem feltétlenül az jelenti, ha elkerüljük ezeket az élelmiszereket - sokkal inkább a mértékletes és fokozatos fogyasztásukra kell odafigyelnünk.

Hüvelyesek

Legyen szó babról, lencséről vagy akár szójáról, a hüvelyesek olyan szénhidrátokat és rostokat tartalmaznak, melyeket nehezebben bont le a szervezetünk. Amikor a belőlük készített étel a vastagbélbe ér, a baktériumok teljes bedobással kezdenek neki a lebontásuknak - a lebontási folyamat melléktermékeként pedig gáz képződik. Az így képződött gáz jelentősen felpuffaszthatja a hasunkat.

h i r d e t é s

Keresztesvirágúak

A keresztesvirágú zöldségek, mint például a brokkoli, a karfiol vagy a káposzta egy raffinóz nevű cukorfélét tartalmaznak, melyet szintén a vastagbélben található baktériumok bontanak le - ez pedig ismét csak gázképződéshez vezet. Ha azonban gőzölve vagy párolva készítjük el ezeket a zöldségeket, könnyebb lesz megemészteni őket.

Tejtermékek

A laktózintolerancia, azaz a tejtermékekre való érzékenység egyik leggyakoribb tünete a fokozott gázképződés és puffadás. Ennek oka, hogy a laktózérzékeny emberek szervezetéből hiányoznak azok az enzimek, melyek szükségesek a tejtermékekben található cukor, a laktóz megemésztéséhez.

Reggel épp csak bekapunk valamit, és rohanunk a dolgaink után. Rendesen enni nincs idő, de néhány kávé azért lecsúszik. Stresszes környezetben a bélrendszerünk sem pihen, nem csoda, ha a belső viharok előbb vagy utóbb árnyékot vethetnek a napunkra. Mit tehetünk ellene?

Gyümölcsök

A gyümölcsfélék is a rost, valamint cukortartalmuk miatt lehetnek puffasztóak. Így például a lassan lebomló, szorbit nevű cukoralkoholt tartalmazó aszalt szilva, alma, körte és barack fogyasztása könnyen okozhat kellemetlen hasi panaszokat.

De azt is jó tudni, hogy a szorbitot gyakran használják édesítőszerként is az élelmiszeriparban, főleg rágóknál és cukorkáknál, így ezekkel a termékekkel is érdemes óvatosan bánni.

Szénsavas italok

A buborékos ásványvizekben vagy üdítőkben lévő szénsav felesleges levegőként jut be a szervezetünkbe, ez pedig megterhelő lehet a gyomrunk számára. A gyomorba kerülő szénsav felszívódás során hasfeszülést, bélgázosodást idézhet elő. Ez a hatás pedig csak hatványozódik a fruktózzal vagy szorbittal édesített italoknál.