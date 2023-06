Életmentő tények a vízivásról

A vízfogyasztás a hírességek körében egyfajta presztízzsé kezd válni: Jennifer Aniston és Gwyneth Paltrow például elárulták, hogy naponta akár három litert is megisznak belőle. Nem mindenkinek megy azonban ez ilyen könnyen: Florence Pugh (brit színésznő – a szerk.) nemrég bejelentette, hogy a vizet már túl unalmasnak találja az iváshoz, ehelyett inkább a narancslevet, a frissen préselt bodzalevet és a teát részesíti előnyben. De mit mondanak a szakértők? Mennyi vizet kellene naponta meginni, és vajon ugyanolyan egészséges-e más italokból is hidratálódni? – teszi fel a kérdést a The Guardian.

A vízivás alapvető fontosságú egészségünk megőrzéséhez. Fotó: Getty Imges

A kiszáradás tüneteit nem mindenki veszi észre

Chris Ritchieson szerint naponta körülbelül hat-nyolc pohár vizet kellene inni, ami nagyjából két litert jelent. Bár ez az általános iránymutatás, nagyon kevés konkrét kutatás és bizonyíték van az optimális vízmennyiségről – fogalmazott a chesteri háziorvos, hozzátéve, hogy az emberek különböző mértékben érzékenyek a kiszáradásra, így az folyadékigény is egyénenként eltérő lehet.

Az egészséges emberi szervezet több mint kétharmada víz. A forró hónapok közeledtével különösen fontos a hidratáltság, hiszen ez elengedhetetlen a szervek megfelelő működéséhez. Az elegendő folyadék bevitele emellett javítja az emésztést, segít kiüríteni a salak- és méreganyagokat, valamint egészségesen tartja a bőrt.

A kiszáradás tüneteit nehéz észrevenni, és könnyen összetéveszthetők valami mással. Ha nem iszol eleget, az hosszú távon növelheti a húgyúti fertőzések, a száraz, repedezett bőr, és a szabálytalan bélmozgás kockázatát. Emellett rendkívül alacsony vérnyomáshoz vagy poszturális hipotenzióhoz is vezethet – ez egy olyan állapot, amikor állás közben hirtelen szédülés, gyakran ájulás is jelentkezik. A dehidratáltság első jele azonban inkább a fejfájás, a fáradtság, a zavartság, illetve a sötétebb vizelet – mondta a szakember. Hozzátette, hogy a több víz fogyasztása mindeközben segíthet megelőzni a migrént, a gyakori fejfájást és a vesekövet.

Érdekes tény a tejről

Bár a sima víz a legegészségesebb hidratálási forrás, Ritchieson szerint bármilyen alkoholmentes itallal hozzájárulhatunk a folyadékbevitelhez. Amikor 2016-ban a Stirlingi Egyetem kutatói négy órán keresztül figyelték a diákok hidratáltsági szintjét különböző folyadékok fogyasztása után, azt találták, hogy egy liter instant kávé, sőt még a sör is ugyanolyan hidratáló hatású, mint ugyanannyi víz. A hidratáltsági szint azonban a tej fogyasztása után maradt a legmagasabb az összes közül, még a vizet is meghaladta.



A szakember szerint azonban mégsem jó ötlet, ha rendszeresen más alternatívát választunk a sima víz helyett. A tea és a kávé fogyasztása például koffeintartalmuk és vízhajtó hatásuk miatt nem ajánlott nagy mennyiségben. A szénsavas italokban és a gyümölcslevekben pedig általában túl sok a cukor, ami hosszú távon más egészségügyi problémákhoz vezethet. Egyes szénsavas üdítők vagy energiaitalok annyi cukrot tartalmaznak, hogy már egy adaggal is túlléphetjük a napi ajánlott bevitelt, míg a víz nulla kalóriával hidratálja a szervezetet. A teában és a kávéban lévő koffein mellékhatásai közé tartozik a megnövekedett pulzusszám, a magas vérnyomás, a szorongás, a nyugtalanság, az alvászavarok, illetve az emésztési problémák – például a hányinger és a hasmenés –, de akár koffeinfüggőség is kialakulhat. Ajánlott a koffeinbevitelt napi 400 mg-ra korlátozni, amely körülbelül négy-öt csésze kávénak, vagy nyolc-tíz csésze teának felel meg.

Ha a víz nem elég izgalmas

Ha Florence Pugh-hoz hasonlóan te is unalmasnak találod a vizet, akkor is van megoldás: Thalia Pellegrini táplálkozási szakértő például azt javasolja, hogy adj gyümölcsöt vagy uborkát a vízhez, majd tedd be a kancsót a hűtőbe. Ez a legtöbb embernek éppen elég ízt ad, de kipróbálhatsz gyógyteákat vagy hígított friss gyümölcsleveket is. Emellett a hidratálásban a gyümölcsök és zöldségek is segíthetnek: a zeller, a saláta, a paradicsom és a görögdinnye például több mint 90 százalékban vízből áll, de az őszibarack, az ananász, a narancs és a körte is igen lédús.

Természetesen lehet túl sok vizet inni: a túlhidratálás a hyponatremia nevű állapothoz vezethet, ami azt jelenti, hogy a sószint túlságosan felhígult. Ez fejfájást, szédülést és szélsőséges esetben eszméletvesztést okozhat. A szakember szerint tehát, ha növelni akarod a vízfogyasztásodat, azt fokozatosan tedd, és a nap folyamán keveset és gyakran igyál, a vese ugyanis óránként maximum egy liter vizet képes kiüríteni. A legtöbb ember számára – ha nem sportol és nem él forró éghajlaton – körülbelül napi 1,5-3 liter víz mindig elegendő.

