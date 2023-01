Eldőlt egy fontos kérdés a műhúsról

Tekintettel a nagyüzemi állattartás elképesztő környezetterhelő hatására, illetve az állati jogokkal kapcsolatos aggodalmakra, napjainkban mind nagyobb figyelmet kapnak az olyan húsalternatívák, amelyeket állati sejtek szaporításával hoznak létre laboratóriumi körülmények között, vagy amelyek növényi alapanyagokból készülnek. Ezek a módszerek ugyanakkor vallási oldalról is felvetnek kételyeket, beleértve például a zsidó emberek által követett táplálkozási törvényeket, a kasrutot, valamint az iszlám halalt. Előbbi például kiköti, hogy a hívek kizárólag kóser húst ehetnek, amihez részben elengedhetetlen, hogy az állatot rituális vágás során öljék le, a húst pedig külön kell tárolni és fogyasztani a tejtől és tejtermékektől.

Az Aleph Farms izraeli startup steakje állatok leölése nélkül készül. Fotó: Getty Images

De vajon mennyiben felel meg egy laboratóriumban állati sejtekből előállított steak ezeknek a kritériumoknak? Nos, mint azt a Reuters hírügynökség írja, David Lau izraeli főrabbi állásfoglalása szerint teljes mértékben. Lau január 17-én egy, a cégnek küldött 11 oldalas levélben ismerte el, hogy az Aleph Farms által gyártott termék kóser, ezenkívül úgynevezett párve, azaz se nem hús, se nem tejtermék. Kikötötte ugyanakkor, hogy a forgalmazás során fel kell tüntetni, hogy húsalternatíváról van szó, elkerülve így, hogy a vásárlók véletlenül összetévesszék a hagyományos húsokkal.

A Reuters beszámolója megjegyzi, hogy bár a döntés kifejezetten az Aleph Farms által gyártott műhúsra vonatkozik, valójában egyfajta precedenst teremt. Lau egyik szóvivője elmondta, hogy több hasonló jellegű megkeresést is kaptak különböző cégektől. Didier Toubia, az Aleph Farms vezérigazgatója maga is mérföldkőnek nevezte a főrabbitól kapott jóváhagyást, amely szerinte támpontként szolgálhat számos más kóser szervezetnek is mind Izraelben, mind külföldön. Toubia hozzátette, ez csupán az első lépés volt, hiszen remélik, hogy hamarosan a nagyobb piacot jelentő halal kapcsán is zöld utat kaphatnak, akárcsak a hindu vallásban, amelynek követői a szarvasmarhára szent állatként tekintenek, így nem esznek marhahúst. Márpedig az Aleph Farms steakje marhasejtekből származik.

A cég még az idei évben elkezdené árusítani termékét izraeli éttermek számára, ehhez azonban még várják az egészségügyi minisztérium engedélyét. Ugyanígy szintén az idei évben belépnének a piacra Szingapúrban. Jövőre pedig reményeik szerint megkapják az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerhatóságának (FDA) jóváhagyását is.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!