A 10 legerősebb gyulladáscsökkentő étel: rákmegelőző, immunerősítő hatásuk is van

A gyulladás testünk természetes reakciója a legkülönfélébb veszélyhelyzetekre: sérülésekre, fertőzésekre, megbetegedésekre. Az akut gyulladás sok esetben hasznos, hiszen segít helyreállítani a szervezet egészséges működését. A kiterjedt, szisztémás és krónikus gyulladás viszont hosszú távon olyan problémák forrása lehet, mint az elhízás, a cukorbetegség, a metabolikus szindróma, különböző szív- és rákbetegségek, vagy éppen az Alzheimer-kór – írja weboldalán a Jonhs Hopkins Egyetem orvosi kara.

A krónikus gyulladást számos tényező fűtheti, kezdve a környezeti toxinoktól vírusokon át egészen az öregedésig és a stresszig. E körbe pedig életmódunk, azon belül táplálkozásunk is beletartozik. Vannak élelmiszerek, amelyek gyakori fogyasztása inkább a gyulladás irányába hat, de olyanok is, amelyek éppen ellentétes hatást fejtenek ki, csillapítva a gyulladásos folyamatokat. Noha kőbe vésett gyulladáscsökkentő diétáról nem beszélhetünk, általában véve elmondható, hogy a kiegyensúlyozott és változatos étrend – mint amilyen az Okostányér ajánlása is – rendkívül előnyös egészségünkre nézve.

Az alábbiakban a BBC Good Food gyűjtése alapján bemutatunk 10 olyan élelmiszert, amelyet érdemes rendszeresen fogyasztanunk, mert nagyban hozzájárulnak a szisztémás gyulladás csökkentéséhez. (A galéria a képre kattintva nyílik.)