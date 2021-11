A Magyar Kardiológusok Társaságának szakmai felügyeletével A Magyar Kardiológusok Társaságának szakmai felügyeletével

Szívbetegek is olthatók egyszerre a két vakcinával

Szerző: Szívderítő 2021. november 10. 16:37

Egyre jobban nő a kórházak túlterhelése idén ősszel - világszerte. Nem véletlen, hogy az Amerikai Diabétesz Társaság, az Amerikai Szív Társaság és az Amerikai Tüdő Társaság is sürgeti, hogy minden olyan ember mielőbb vegye fel az influenza-védőoltást, aki a koronavírus-vakcinát is megkaphatja. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) ajánlása szerint az influenza- és a koronavírus-vakcinát egyszerre, egy orvosi vizit alkalmával is be lehet adatni.

