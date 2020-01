Szakaszos böjt. Hogyan kell jól csinálni?

Több különböző fajtája van a szakaszos böjtnek, mint például az 5:2 diéta, a vallásos alapú böjt, míg a 16:8 diéta egy tartósan fenntartható módszer, amely kapcsolatba hozható az izomzat növelésével. Ebben a cikkben feltárjuk a lehetséges előnyöket, és azt, hogy miként lehet kideríteni, hogy vajon a 16:8 diéta-e a legjobb önnek.

A szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezői között szerepel az életkor, a magas vérnyomás, az elhízás, a dohányzás, a vér koleszterinszintje és a mozgásszegény életmód. Azelhízáskezelésére számos diétát dolgoztak már ki - mindegyik esetében megfigyelhető, hogy már a testsúly pár százalékos csökkenése is jelentősen javítja a vérnyomásértékeket és csökkenti a szív- és érrendszeri katasztrófák kialakulásának kockázatát!

Amire viszont figyelni kell: ha fogyókúránál az alacsony kalóriatartalmat ügyetlenül, szakszerűtlenül állítjuk be, és inkább csak szénhidrátot eszünk, akkor fehérjebevitel hiányában a szívizom fehérjéi is áldozatul eshetnek, ami szívritmuszavarhoz vezethet. A koplalás ezeken kívül számos egyéb egészségi kockázattal jár, különösen azoknál, akik eleve valamilyen szív- és érrendszeri betegséggel küzdenek.

Mi az a szakaszos diéta?

A meghatározás szerint ez azt jelenti, hogy néhány óráig tartó szakaszban lehet enni, és utána jó néhány óráig böjtölni kell (nem szabad enni). A szakaszos diéta mögötti elmélet az, hogy az emberek, ellentétben a mostani időkkel, régebben nem olyan környezetben éltek, amelyben a nap 24 órájában ehettek - hanem az elődeink olyan időben fejlődtek, amikor az étel relatívan ritka volt, és még is a lehet legjobb fizikai és mentális teljesítményt kellett nyújtaniuk még a böjti időszakban is.

Bár az a 16 óra hosszúnak tűnik, de ez magában foglalja az alvásra fordított időt is. Fotó: iStock

A modern időkben ezt úgy alkalmazzuk, hogy naponta több órán keresztül nem eszünk, és a böjti időszakban edzünk, és a nap további részében rövidebb időszakra korlátozzuk az étkezést, mint a böjti időszakot. A 16:8-as szakaszos diéta ennek az étrendnek az egyik fajtája.

Mit jelent a 16:8 diéta?

A 16:8 szakaszos böjt diéta a napi étkezési időt 8 órára korlátozza, és a 24 órás nap további 16 órájában böjtöt ír elő. Bár az a 16 óra hosszúnak tűnik, de ez magában foglalja az alvásra fordított időt is. Az elmélet szerint a böjti szakaszban ébernek kell lenni és edzeni kell, hogy a szervezet a szírraktárból vonjon el energiát. A maradék 8 órában megfelelő mennyiségű ételt kell fogyasztani. A böjtölés során vizet kell inni, vannak, akik édesítetlen teát és kávét is fogyasztanak, vagy reggel az edzés előtt BCAA-t és aminosavakat.

És a sport?

Különösen 40 éves koruk után fontos a napi sport, és bár heti 5x30 perc az ajánlott, de ha csak 15 percet bírunk is, már az is több mint a semmi. A futás, úszás, kerékpározás a legjobb, de már az is jót tesz, ha kihagyjuk a liftet és némileg mellőzzük az autót. Lépcsőzzünk, és ahova csak lehet, menjünk gyalog, illetve kerüljük el a súlygyarapodást is. A mozgás hozza magával az egészséges életmód egyéb velejáróit is - ez pedig csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.