Nem szabad kímélni a szívbetegeket

Az öregedés sok problémát hoz magával, például nagyobb a kockázat a gyulladásokra vagy az oxidatív stresszre, ami aztán később hajlamosabbá teheti az embert a szívbetegségre. Ezek miatt az idősebb páciensek általában kevésbé aktívak, mint a fiatalabb társaik, és amint valaki szívbeteg lesz, akkor még inkább visszafogja magát a sport tekintetében - mondta a francia Burgundy Franche-Comte Egyetem vezető kutatója, Gaelle Deley.

A felméréshez a kutatók 733 páciens adatait analizálták, akik 25 alkalommal vettek részt egy szív rehabilitációs programban 2015 januárjától 2017 szeptemberéig, három kisebb csoportba szétosztva, életkor alapján: 65 alatt, 65 és 80 között, és 80 felettiekbe.

"Arra jutottunk, hogy egy pár hétnyi sport nem csupán a teherbírásukat növelte, hanem ezzel párhuzamosan csökkentette a szorongás és a depresszió jeleit is. A 65 év alatti és afeletti páciensek, akik szorongással küzdöttek, sokat javultak mentális egészségben a sportrehabilitáció után" - mondta Deley.

Fotó: iStock

A kutatás eredményeit október 8-án publikálták egy kanadai kardiológiai folyóiratban. A szakemberek szerint az új eredmények segíthetnek abban, hogy a páciensek elfogadják a mozgás szükségességet és megértsék a hasznát is, így javulhasson az életminőségük. Mindez segíteni fogja őket az önállóság elérésében, ez pedig meg fogja könnyíteni az orvosok és pácienseik munkáját is.

Kutatók kimutatták, hogy a mozgás főleg azoknak lehet nagyon hasznos, akiknek valamilyen fizikai korlátozottságuk van, és emiatt már korábban is kevéssé voltak mobilisak.

Kipróbálná? Jót tesz a kocogás, az úszás, a biciklizés, a túrázás, de hasznos a jóga, vagy bármilyen személyi edző vagy oktató által ellenőrzött edzésforma. Fontos, hogy az edzést ne túl magas pulzusszámon végezzük, de mindenkinek magának is éreznie kell, mit bír.

Különösen 40 éves koruk után fontos a napi sport, és bár heti 5x30 perc az ajánlott, de ha csak 15 percet bírunk is, már az is több mint a semmi. A futás, úszás, kerékpározás a legjobb, de már az is jót tesz, ha kihagyjuk a liftet és némileg mellőzzük az autót. Lépcsőzzünk, és ahova csak lehet, menjünk gyalog, illetve kerüljük el a súlygyarapodást is. A mozgás hozza magával az egészséges életmód egyéb velejáróit is.