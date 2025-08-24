Borítókép: Getty Images
Kvíz: ismered a szexuális úton terjedő betegségeket? – Fontos téma, teszteld a tudásod!
A szexuális úton terjedő betegségek nem válogatnak, egyes tévhitek miatt azonban sokan úgy gondolják, nincsenek veszélyben. Te mennyire vagy tisztában az STD-kel? Teszteld tudásod kvízünkben!
A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!
Olvasd el aktuális cikkeinket!
Nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Késő estére 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A hétvégén fronthatásra már nem kell számítani, a lehűlés pedig mérsékli a pollenkoncentrációt.
Hogy érzed magad?
Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Hogy érzed most magad fizikailag?
Hogy érzed magad?
Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Milyen most a lelkiállapotod?