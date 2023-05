Holland vívmány: így űzd el a stresszt!

A hollandiai Hágát 11 kilométer hosszú, gyönyörű tengerpart szegélyezi, tele dűnékkel és homokos strandokkal. Nyáron a helyiek ide jönnek ki napozni, sétálni, biciklizni, üldögélni, olvasni, beszélgetni és niksenezni. Ez utóbbi egy holland wellnessirányzat, amely annyit jelent, hogy "semmit sem csinálni". Először 2019-ben figyelt fel rá a világ, mint a stresszkezelés és a kiégésből való felépülés egy módjára. Akkoriban sokan panaszkodtak a túlhajszoltság okozta kimerültségre, depresszióra, és keresték a megoldásokat – írja Olga Mecking nyelvész a BBC oldalán. A semmittevés holland művészete című könyvében ezt cél nélküli semmittevésként definiálja, amely semmiképp sem a Facebook görgetése. A hollandok semmittevéskor időt szakítanak arra, hogy csak legyenek, és hagyják, hogy az elméjük oda vándoroljon, ahová csak akar – fogalmaz Olga.

Csak ülj és figyelj a gondolataidra! Fotó: Getty Images

Csak engedj teret a gondolataidnak

Thijs Launspach pszichológusnak a niksen azt jelenti: semmit sem csinálsz, vagy valami jelentéktelen dologgal foglalkozol, hogy élvezd a saját idődet. Szerinte ez azért fontos, mert a fiatalabb generációk most stresszesebbek, mint valaha, még Hollandiában is, ahol kiemelten odafigyelnek a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésére.

Nem feltétlenül baj, ha néha stresszesek vagyunk, ez még motiválhat is. Probléma akkor van, amikor ez kicsúszik a kezünkből, vagy állandósul – fogalmaz a szakember.

Tapasztalata szerint ennek számos oka lehet. "Életünk és munkánk egyre összetettebbé válik. Hajlamosak vagyunk sok időt tölteni a virtuális világban, ráadásul rettentő nagy a nyomás, hogy önmagunk legjobb formáját mutassuk a külvilág felé, legyen szó munkánkról, a szülők elvárásairól, vagy a közösségi médiáról” – mondta Launspach a teljesítménykényszerről.

A niksennel a koncentráció is fokozható

Paradox módon a niksen produktívabbá is tehet, egyszerűen azért, mert a szünetek lehetővé teszik agyunk számára, hogy kipihenje magát, és jobb fókusszal, kitartó figyelemmel térjen vissza. Valószínűleg ez az oka annak, hogy bár a hollandok nem dolgoznak hosszú órákat, a munkában mégis nagyon hatékonyak. A túlórázást nem ösztönzik a Hollandiában uralkodó "csak legyél normális, ez már így is elég őrült" hozzáállás miatt. És úgy tűnik, ez működik is: a hollandok szeretik élvezni az életet. Számukra – és számunkra is – a stressz levezetése pedig most fontosabb, mint valaha.

Korábban beszámoltunk arról, hogy egy 20 éven át tartó, 20-70 év közötti felnőttek stressz-szintjét vizsgáló kutatás megállapította: a stresszes események száma az életkor előrehaladtával csökken. A 30 év alattiak számoltak be a legmagasabb szintű stresszhatásról, vagyis húszas éveinkben lehet a legmagasabb a stressz-szintünk.

