Többször bekopogtak hozzá, kiderült: három éve holtan fekszik a lakásában

A Laura Winhamet „mumifikálódott és csontvázszerű állapotban” találta meg a bátyja az angliai Wokingban lévő lakásában – írta meg a Mirror.

Félt a családjától

A 38 éves nő – mint ahogy a vizsgálatok és az események felgöngyölítése után kiderült – ekkor már három és fél éve halott volt. Szerettei kérték a rendőrséget, hogy törjenek be a lakásába, miután aggódtak a biztonsága miatt, szerintük ugyanis a szociális és mentális egészségügyi szolgálatok elhanyagolták, „hagyták őt meghalni”. A legfőbb probléma az volt, hogy a családja nem tudta tartani a kapcsolatot Laurával, miután skizofréniája miatt meg volt győződve arról, hogy ártani fognak neki.

A szóban forgó időszakban a nő családja és a hivatalos szervek is megpróbálták felvenni vele a kapcsolatot: 2018 novemberében például a TSG gázszolgáltató cég kereste az éves ellenőrzéssel kapcsolatban. Miután a hivatal többszöri próbálkozásra sem kapott választ, 2019 januárjában elzárták a gázkészülékét. Ezt követően kilakoltatási felszólítást is kézbesítettek neki, miután 1579 font lakbérhátralékba került – ezt később valaki kiegyenlítette neki. Akkor egy lakhatást támogató tisztviselő azt írta a nőnek, hogy igényeljen lakhatási támogatást, keressen munkát, vegyen részt a közösségben és keresse fel a háziorvosát. Az eset még 2021 májusában történt, azóta is tart a vizsgálat az ügyben.