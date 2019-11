Pszichopaták és szociopaták: mi a különbség?

A pszichopata és a szociopata szavakat viszonylag sokan használják, de nem biztos, hogy mindenki tisztában van a jelentésükkel. Orvosilag ezek nem számítanak diagnózisnak, gyűjtőnéven antiszociális személyiségzavarnak hívják őket.

Kutatások szerint a pszichopata agya más, mint a többi emberé - fizikai értelemben is. Ezek a különbségek az alapvető testi funkciókra is hatással lehetnek . Például a legtöbb ember automatikusan ideges lesz a vér vagy az agresszió látványától, a szív felgyorsul, a tenyér pedig izzadni kezd. A pszichopata viszont ezzel ellentétesen reagál - őt az ilyen képek látványa megnyugtatja. Emiatt lehet az, hogy nincs benne félelemérzet, és gondolkodás nélkül sodor veszélybe másokat is. Egyáltalán nem fél a tette következményeitől.

A legtöbb szakértő szerint a pszichopatáknak és a szociopatáknak több közös jellemvonása is van. Például az, hogy nem vagy nehezen érzékelik a jó és a rossz közötti különbséget, illetve nehezen érzik át és értelmezik mások érzéseit. Ugyanakkor különbségek is vannak közöttük.

Tisztelt Doktor Úr/ Doktornő! Megerősítést szeretnék kérni Öntől, hogy a párom szociopata-e? Pár dolgot felsorolnék, ezekből talán tudnak válaszolni a kérdésemre. - Mikor rajtakaptam, hogy más lányoknak írogat úgy, hogy sajnáltatja magát, letagadta, pedig egyértelmű volt, és még rám fogta, hogy miattam van, mert nem tettem semmit, hogy rajongjon értem. - Mikor előbb elaludtam, direkt felkeltett többször is, és rá 5 perce ő nyugodtan aludt már. Ez többször is előfordult, hiába kértem, hogy ne tegye... - Élcelődött rajtam, mert szerinte az vicces, észre sem véve, hogy ezzel bánt. - Ha nekem volt problémám, ő ezt nem tudta kezelni, ideges lett, felháborodott, és röviden lezárta a beszélgetést. - Sajnáltatta magát, ha valamit el akart érni. - Folyamatosan magát dicsérgette, engem próbált ostobának beállítani. - Mások előtt bűbájos, illemtudó. - Ha valami nem érdekli, egyszerűen nem figyel az emberre, telefonját nyomkodja. - Felépíti az életét, aztán lerombolja, majd megint felépíti és megint lerombolja. - Hosszútávú tervei nincsenek - Sportokban keresi a fokozott veszélyhelyzeteket, rosszullétig képes sportolni. - Otthon bezárva érzi magát. - Irracionális elképzelései vannak, mindig mást szeretne. - Csekkeket nem adja fel, csak mikor már felszólítást kap, tilos helyeken parkol, nem fizet parkolót. - Alkoholban nem ismer mértéket. - Szexben inaktív, passzív, érzelemmentes. - Amikor visszasírta magát, csak addig tartott, amíg azt nem hitte, hogy biztonságban van. - Szüleit, testvérét is hátráltatónak tartja, pedig segítőkészek. Kihasználja őket is. Ellenben távolabbi emberekkel bűbájos, nyájas, és még sorolhatnám. Előre is köszönöm válaszát!

Kedves Katalin! Távdiagnózist nem szoktunk kiadni. Amit leírt, az roppant megterhelő és kellemetlen lehet az Ön számára, párja kimeríti a tisztességtelen, felelősséghárító viselkedés kritériumait. Nagyon megértem, hogy ettől Ön szenved,...