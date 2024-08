Ezekről a jelekről ismerheted fel a pszichózist

A pszichózis szó hallatán a legtöbben alighanem valamiféle szélsőséges képzelgésre gondolnak, amely során az érintett nem létező hangokat hall vagy dolgokat lát, vagy azt hiszi, hogy a kormány minden lépését megfigyeli. Nyilván a popkultúrát az ilyen extrém példák uralják, ezzel együtt a pszichózis sok esetben nem ennyire drámai. Mint azt Berit Brogaard, a Miami Egyetem idegtudományi kutatója írja a PsychologyToday oldalán megjelent cikkében, az állapot gyakran nehezen megfogható és felismerhető módon kezdődik, különösen, ha rendszeresen találkozunk az érintettel. Az alábbiakban bemutatunk tíz olyan tünetet, amelyek felkelthetik a gyanút. Fontos hangsúlyozni, hogy önmagában egyik sem igazolja a pszichózis fennállását. Ezzel együtt aggodalomra adhat okot, ha párhuzamosan többet is tapasztalunk valamely ismerősünkön, szerettünkön.

Állandó negatív gondolatok

Ha valaki kozekvens módon negatívan áll a jövőhöz, meglehet, hogy csupán pesszimista, ami még nem egy pszichológiai zavar. Ha azonban tartósan lehangolt önmaga, a világ vagy a jövő kapcsán, és ezek a gondolatok nehezen összeegyeztethetők a valósággal, akkor már elképzelhető, hogy többről van szó egyszerű pesszimizmusnál. Legtöbbször depresszió állhat inkább a háttérben, ritkább esetben pedig ez lehet a pszichózis első jele, különösen, ha irracionális vagy téveszmés gondolkodásmód kíséri.

A pszichózis miatt az érintettek könnyen elszigetelődhetnek környezetüktől, magukra maradva problémáikkal. Fotó: Getty Images

Túláradó félelmek

Időről időre mindenki szokott szorongani, a krónikus és intenzív szorongás viszont, főként, ha nincs igazán alapja, pszichológiai problémák tünete lehet. Elsősorban szorongásos zavaroké, de akár pszichotikus állapotra is utalhat. A panasz mindkét esetben állandó aggodalomként jelenik meg olyan dolgok kapcsán, amelyeket mások teljesen hétköznapinak gondolnának. De ugyanígy kialakulhat extrém idegesség társas környezetben, esetleg teljes elszigetelődés másoktól. Az attól való félelem pedig, hogy mások elítélik vagy összeesküdnek az érintett személy ellen, kifejezetten inkább a pszichózisra jellemző, mintsem a szorongásos zavarokra.

Kényszeres egészségügyi aggodalmak

Egyes esetekben enyhe pszichózisra utalhat az is, ha valaki túl sokat aggódik a fizikai egészsége miatt. A hipochondria egy szorongásos zavar, amelynek lényege, hogy az érintettek meg vannak győződve arról, hogy súlyos betegségekkel küzdenek, noha orvosi vizsgálatok ezt nem támasztják alá. Ritkán azonban hasonló aggodalmakat válthat ki a pszichózis is. Tipikus példa lehet erre a szomatikus téveszme, amikor a beteg saját testi funkcióiba lát bele nem létező problémákat, így akár azt, hogy rossz a szájszaga vagy paraziták mozognak a szervezetében. Ugyancsak e körbe tartozik a testdiszmorfia, amikor teste mások számára észrevehetetlen megjelenésbeli hibái nem engedik nyugodni. Jellemző továbbá, hogy szomatikus téveszmék mellett nem mutatkoznak egyéb pszichózisra utaló tünetek, mint a paranoia vagy a zavaros gondolkodás, beszéd.

Hirtelen hangulatingadozások

A hormonális egyensúly zavaraira, de akár pajzsmirigyproblémákra vagy premenstruációs szindrómára (PMS) is utalhatnak a váratlan hangulatváltások, amelyek egyébként nem tűnnek indokoltnak az adott szituációban. Ha viszont minden más lehetőséget ki lehet zárni, akkor a hangulatingadozás pszichotikus epizódot is jelezhet. Akár bipoláris zavar korai tünete lehet, ha az érintett addigi nyugodt hangulatából a legkisebb provokációra is hirtelen feldühödik, vagy akár megmagyarázhatatlan eufória lesz rajta úrrá. A bipoláris zavar szokatlan váltásokat idézhet elő egy ember hangulatában, energikusságában és figyelmében.

Nyughatatlanság

Ez a tünet gyakran az egy helyben ülésre való képtelenségben manifesztálódhat, vagy gyors, szinte levegővétel nélküli beszédben, és bipoláris mániára utalhat. Ez utóbbi egyfajta eufórikus állapot, amelyhez olyan pszichotikus szimptómák is társulhatnak, mint a grandiózus, világmegváltó ötletek, vagy változékony gondolatok és viselkedés. Eleinte a bipoláris mánia puszta lelkesedésnek tűnhet, hatására azonban az érintett személy könnyen túlvállalhatja magát például a munkájában, vagy veszélyes vállalkozásokba foghat anélkül, hogy felfogná azok következményeit.

Alvászavarok

Legyen szó álmatlanságról, gyakori éjszakai ébredésekről, esetleg túlalvásról, a rendszeresen visszatérő alvászavarok többet jelenthetnek egyszerű kellemetlenségnél. A tartós panaszok gyakran a háttérben megbúvó egészségügyi problémákra hívják fel a figyelmet, beleértve pszichológiai eredetű zavarokat is. Noha az alvászavar önmagában nem tekinthető a pszichózis egyértelmű jelének, egyéb tünetekkel együtt viszont mindenképpen óvatosságra int. Érdemes persze megemlíteni, hogy a kialvatlanság okozta ingerlékenységet, zavarodottságot, torzult érzékelést és gondolkodást tévesen is lehet pszichotikus zavarként azonosítani.

Enyhe paranoia

A paranoia nem feltétlenül jelenti azt, hogy szélsőséges módon bizalmatlan valaki a környezetében lévőkkel szemben. Olykor csak egészen ártalmatlannak tűnő gyanúsítgatással kezdődik: például az érintett azt hiszi, hogy egy ismerőse kibeszéli a háta mögött, vagy a szomszédja kémkedik után. Habár ezek a gondolatok nem feltétlenül tűnnek a valóságtól elrugaszkodottnak, amikor azonban bizonyíték nélkül is tartósan fennállnak, mélyebben megbúvó pszichotikus problémákra utalhatnak. Hosszú távon pedig az enyhe paranoia egyre súlyosabbá válhat, kiterjedtebb téveszmékhez és a valóságtól való elszakadáshoz vezetve.

Ingadozó bizalom

A bizalom szintjének hullámzása más emberek felé általában korábbi bántalmazásokra vagy kapcsolati problémákra vezethető viszont. Egyes esetekben viszont pszichotikus zavarból eredhet, különösen, ha megalapozatlan gyanúsítgatásokon alapul. Megeshet például, hogy az érintett a legközelebbi barátaival, családtagjaival szemben válik bizalmatlanná, míg idegenekben vagy alkalmi ismeretségekben túlzottan is megbízik. Ez a fajta következetlenség viszont idővel könnyen elszigetelődéshez vezethet.

Megingathatatlan szokások

Időnként mélyebb pszichológiai problémákra utalhat a rend és kiszámíthatóság iránti erős igény. Ha valaki nagyon mereven ragaszkodik a megszokott rutinjához, kerüli az új élményeket, a változás puszta gondolata is szorongással tölti el, az már a pszichózis korai jele lehet. Az irányításhoz való ragaszkodás ugyanis a valóságtól való elszakadás félelméből eredhet, rendkívül leegyszerűsítve és repetitívvé téve az egyén életmódját.

Érzelmi elidegenedés

A fentieken túl ugyancsak pszichózis tünete lehet az érzelmi reakciókészség csökkenése. Ilyenkor az érintettek olyan történések kapcsán is érdektelennek tűnhetnek, amelyek normál esetben erős érzelmi választ váltanának ki belőlük. Hasonlóképpen mások érzelmeire is kevésbé lehetnek fogékonyak. Az empátia ilyesfajta hiánya persze szintén rendkívül megviselheti a betegek társas kapcsolatait.