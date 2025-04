Rosszul lett egy diák, így buktak le az iskolai drogterjesztő kamaszok

Év elején egy 16 éves fiú – aki már közel egy éve árulta a drogot az egyik gödöllői iskolában – rábeszélte az egyik iskolatársát arra, hogy a marihuána vásárlásába ő is fektessen be egy nagyobb összeget.

A 15 éves tanuló nemcsak pénzt adott a biznisz felpörgetéséhez, hanem vásárlókat is segített szerezni a barátjának, így a több százezer forintos befektetés alig egy hét alatt megtérült, sőt fejenként mintegy ötvenezer forintnyi haszonra tettek szert. Ezen felbuzdulva a 15 éves fiú hetente adott pénzt a társának és segített neki a drog folyamatos terjesztésében is, amelyet nagyrészt kiskorúaknak adtak el

– közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Kiderült, hogy rendszeres vevőjük volt egy 16 éves zsámboki fiú is, aki nemcsak saját fogyasztásra, hanem továbbértékesítés céljából vette a füvet. A három fiú nem csak az iskolában, hanem a kollégiumban is terítette a drogot. A nyomozók mindhármukat őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. A lakhelyeiken tartott kutatás során a rendőrök kábítószergyanús anyagmaradványt, mérleget, telefonokat, sodort cigarettákat, kézi őrlőt és önzáró tasakokat foglaltak le. Az eljárás további szakaszában vizsgálják azt is, hogy a fiúk a marihuánát kitől szerezték be és kik voltak azok, akik vásároltak tőlük.