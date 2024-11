Ezek a bipoláris zavar korai tünetei: a változó hangulat mögött több állhat, mint gondolnád

Minden ember átél jobb és rosszabb időszakokat az életében, így aztán hangulatunk sem állandó. Teljesen természetes, hogy néha feldobottabbak, boldogabbak vagyunk, máskor pedig lehangoltabbak, szomorúbbak az átlagosnál. A bipoláris zavar, korábbi nevén mániás depresszió viszont jelentősen különbözik ettől. Ezt a hangulatzavart szélsőséges érzelmek jellemzik: az érintettek hol eufórikus állapotban vannak, hol mélyen maguk alatt. Előbbit mániás, utóbbi depresszív epizódnak nevezzük, és egy-egy epizód órákig, de akár hónapokig is elhúzódhat. Az extrém érzelmi állapot a betegek gondolkodását és viselkedését is nagyban meghatározza, összességében negatívan befolyásolva életminőségüket. Lehetnek olyan időszakaik, amikor normális a hangulatuk, ezt nevezzük eutímiának. Ugyanakkor mániás és depresszív epizódjaik alatt teljesen kifordulhatnak önmagukból.

A bipoláris zavarra hangulati szélsőségek jellemzőek. Fotó: Getty Images

A mániás epizód tünetei

Mint az a Clevelandi Klinika leírásából kiderült, a mánia legfontosabb jellemzője a kórosan emelkedett vagy akár ingerléken hangulat. A betegek ilyenkor hihetetlenül energikusnak érzik magukat, és szinte képesek lennének kifordítani a világot a négy sarkából – miközben realitásérzékük nagyban sérül. Éppen ezért nem ritka, hogy a mániás személy olyan tevékenységekbe vág bele, amelyek jelentős fizikai, szociális vagy pénzügyi kockázatokat hordoznak magukban. Esetenként előfordul, hogy pszichotikus tünetek is kialakulnak, így tévképzetek és hallucinációk, amelyek megnehezíthetik a bipoláris zavar megkülönböztetését más olyan pszichiátriai betegségektől, mint például a skizofrénia.

Érdemes szót ejteni az úgynevezett hipomániás epizódokról is. Ezek kevésbé szélsőségesek, mint a valódi mániás epizódok, illetve jellemzően nem is tartanak olyan sokáig, egyben nem szükségszerűen gátolják a mindennapi normális életvitelt.

A depresszív epizód tünetei

A spektrum ellenkező végén a depresszió helyezkedik el, amely lényegében a mánia szöges ellentéte. A betegek ebben az állapotban nagyon lehangoltak, fáradékonyak, és semmi sem tudja igazán felkelteni az érdeklődésüket. Elveszthetik az étvágyukat is, továbbá gyakran számolnak be arról, hogy értéktelennek, reményvesztettnek érzik magukat.

A bipoláris zavar típusai

A bipoláris zavar nem mindenkinél jelentkezik ugyanúgy. Összesen négy nagyobb diagnosztikai típust különböztet meg a szakirodalom.

Az 1-es típusú bipoláris zavar vezető tünete a mánia. A legtöbb érintett mániás és depresszív epizódokat is átél, de utóbbi nem szükségszerű kritérium a diagnózishoz. A depresszív tünetek ezzel együtt általában legalább két hétig tartanak. A legfontosabb azonban, hogy a mániás epizódok legalább egy héten keresztül fennállnak, vagy olyan súlyosak, hogy kórházi kezelést tesznek szükségessé. Emellett előfordulhatnak vegyes epizódok, amikor a betegeknél mániás és depresszív tünetek egyaránt jelentkeznek.

A 2-es típusú bipoláris zavar jellemzője, hogy a betegek depresszív epizódok mellett csupán hipomániás epizódokon mennek keresztül, ténylegesen mániás epizódok nem mutatkoznak náluk. Noha a hipománia enyhébb, mint a mánia, a 2-es típus sokszor jobban megviseli az érintetteket, mint az 1-es típus, mivel a krónikus depresszió sokkal gyakoribb ebben a csoportban.

Ciklotímiás zavar esetén a hangulat krónikusan instabil. Hipomániás és enyhe depresszív epizódok váltogathatják egymást, és bár eutímiás időszakok is előfordulhatnak, azok általában nem tartanak nyolc hétnél tovább.

A felsoroltakon túl egy karakterisztikájú hangulati zavarok is megfigyelhetők egyes betegeknél. Ilyenkor egyéb vagy nem meghatározott bipoláris zavart diagnosztizálnak a szakemberek.

Kiket érint a bipoláris zavar?

Kortól és nemtől függetlenül bárkinél kialakulhat kóros hangulatingadozás. Ezzel együtt a bipoláris zavar legtöbbször fiatal felnőttkorban jelentkezik, de ritkábban akár kisgyerekeknél, illetve a 40-es, 50-es életévek alatt is felléphetnek az első tünetek. Nőket és férfiakat nagyjából azonos arányban érint a probléma, de némiképp más-más módon. A nőkre jellemző, hogy gyorsabban változik a hangulatuk, így adott időszak alatt több epizódot is élnek át. Emellett a női betegek általában több depresszív epizódról számolnak be, mint a férfiak.