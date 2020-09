Jelek, hogy mérgező kapcsolatban élünk

Hogy egy párkapcsolat kiegyensúlyozott legyen, mindkét félnek időt és energiát kell befektetnie. Ennek ellenére is akadnak időnként nehéz időszakok, amelyeken közösen kell továbblépniük. Bizonyos esetben azonban a problémák forrása éppen az a személy, akinek ilyen esetben támaszt kellene nyújtania - az ilyen mérgező kapcsolatokból pedig minél hamarabb ki kell lépni.

Nem csak a párkapcsolatok lehetnek mérgezőek

Dr. Lillian Glass, a Kaliforniában élő pszichológus évtizedek óta foglalkozik az ilyen kapcsolatokkal, könyvet is írt Toxic People, azaz Mérgező emberek címmel. Szerinte a toxikus kapcsolatok fő ismérve, hogy a felek nem tekintenek egymásra egyenrangúként, az egyik kiszipolyozza a párját, míg a másik görcsösen ragaszkodik hozzá még akkor is, amikor már semmi értékeset nem kaphat tőle. Ráadásul nemcsak a párkapcsolatban veszélyesek ezek a mérgező emberek, de a családban, a baráti társaságban is ugyanolyan negatív hatásuk van.

A mérgező kapcsolatban élők szinte állandó testi-lelki bántalmazástól szenvednek

Dr. Kristen Fuller, mentális egészségre szakosodott háziorvos szerint a toxikus kapcsolatok lelki, mentális és fizikai értelemben is károsak lehetnek mindkét félre. Bizonyos esetben a bántalmazó, elnyomó magatartás mögött is valamilyen lelki tényező áll: talán a mérgező fél maga is elszenvedője volt egy ilyen kapcsolatnak, például rossz viszonyt ápolt a szüleivel, vagy gyermekként bántalmazták, kiközösítették. Sokuk valamilyen fel nem fedezett mentális zavarral küzd - depresszió, bipoláris zavar, étkezési zavarokkal -, és az ebből táplálkozó szenvedését hárítja át a másik félre.

Szokás mondani, hogy az ellentétek vonzzák egymást, a valóságban viszont ez nem mindig állja meg a helyét - vélekedik Dr. Fuller. A kapcsolatok egy része is azért válik mérgezővé, mert a felek egyszerűen nem illenek össze: veszélyes elegyet alkot például két domináns, irányító szerepre törekvő ember, vagy a szarkasztikus, állandóan csipkelődő fél az érzékenyebb, lelkizős párral.

A mérgező kapcsolat jelei

A legnyilvánvalóbb jele az ilyen kapcsolatoknak a testi erőszak megjelenése. Bár sajnos ez a magyar családokban sem ritka jelenség (Magyarországon évente mintegy 70 ember hal meg a párja keze által, és a családon belüli erőszak is tízezreket érint), a lelki bántalmazás még ennél is jóval gyakoribb, pedig közel ekkora, ha nem nagyobb fájdalmat okozhat. Ha párunk mellett állandósulnak a konfliktusok, és a közös élmények helyett a boldogtalanság és a kiüresedés tölti ki a mindennapokat, akkor nagy az esélye, hogy nem a megfelelő személlyel vagyunk együtt.

A mérgező kapcsolatokban a mentális egészség és az önbecsülés is károsodik. Szélsőséges esetben ezek klinikailag is diagnosztizálható betegségekbe futnak ki - depresszió, szorongás, étkezési zavarok -, amelyek nagyrészt a partner közelében erősödnek fel. Az elnyomott fél ráadásul az esetek nagy részében hangot sem tud adni a problémáinak, vagy ha mégis, akkor süket fülekre talál.

A mérgező kapcsolatokban élők rendszerint a környezetüktől is elszeparálódnak: a baráti kör beszűkül, a hobbira és a szabadidő megfelelő eltöltésére sem marad lehetőség. Sokszor a bántalmazott fél maga mond le olyan dolgokról, amelyeket szeret, csak mert párjának az nem tetszik. Egy idő után kialakul egyfajta megszokás, közöny is a negatív szituációkkal szemben, a bántalmazott fél egyszerűen beletörődik a helyzetbe, vagy ami még rosszabb, magát hibáztatja érte. Ezért fontos, hogy mindig meghallgassuk a család, a barátok véleményét, ők ugyanis külső szemlélőként sokszor tisztább, elfogulatlanabb képet kapnak a kapcsolatunkról. Jobban fel tudják ismerni a mérgező embereket is.

Forrás: Time