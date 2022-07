Innen tudhatjuk, hogy közel a válás

Több jel is figyelmeztethet arra, hogy megromlott a házasságunk, és nem sok kell ahhoz, hogy elváljunk - írja a The Healthy. A magazin pszichoterapeutával és házassági tanácsadóval beszélgetett arról, miből következtethetünk arra, hogy már távolról sem olyan a kapcsolatunk, mint régen.

A legnagyobb mítoszok a házasságról A nemzetközi felmérések szerint világszerte a házasságok közel fele válással végződik. Magyarázhatjuk ezt a változó szociológiai környezettel vagy az átalakuló normákkal, a pszichológusok szerint azonban a háttérben néhány makacs hiedelem is állhat. Részletek!

Felszínesek a beszélgetéseink

"Ha semmilyen más témáról nem tudunk beszélgetni a házastársunkkal, csak arról, hogy milyen az idő, vagy, hogy mit együnk vacsorára, az rossz jel" - mondja Marni Feuerman pszichoterapeuta. Ez azt sugallja a szakember szerint, hogy nagyon eltávolodtunk egymástól, és nem akarjuk már a másikkal megosztani mélyebb gondolatainkat.

Kevés időt töltünk együtt

Nem kell a nap 24 órájában együtt lenni, de az, hogy szinte soha nem keressük egymás társaságát, nem egy jól működő házasságról árulkodik. Ha azt vesszük észre, hogy mindent megteszünk, hogy távol legyünk a másiktól, sőt, amikor együtt vagyunk, akkor se nagyon törődünk egymással (például a közös vacsora alatt a telefonunkat nyomogatjuk), szinte biztos, hogy közel a válás. "Rendszeresen időt szánni arra, hogy párként együtt legyünk, és olyan dolgokat csináljunk, amik szórakoztatnak, kikapcsolnak, kritikus fontosságú egy házasság sikere szempontjából" - magyarázza Lesli M. W. Doares házassági tanácsadó.

Nem teszünk a változásért

Attól még, hogy egy házasság elromlott, még nem jelenti azt, hogy menthetetlen is. Ehhez azonban arra van szükség, hogy mindkét fél kellő motivációt érezzen a helyzet javításával kapcsolatban, és hajlandó legyen erőfeszítéseket is tenni az ügy érdekében. Amikor azonban a házastársak nem dolgoznak azért, hogy megoldják a problémákat, az arra utal, hogy nekik ez már nem is céljuk - csak le akarják zárni a dolgot.

Több jel is figyelmeztethet arra, hogy megromlott a házasságunk. Fotó: Getty Images

Nem tiszteljük egymást

Doares szerint semmi sem jelzi jobban a házasság végét, mint az, hogy a felek már nem tisztelik egymást. Ha az ártatlan panaszokból éles kritika, majd könyörtelen személyeskedés válik, akkor már nem biztos, hogy van visszaút - főleg, ha túl sok sérelem gyűlt össze. "Nem tudjuk szeretni azt, akit nem tisztelünk. De még az is kétséges, hogy kedvelhetjük-e valamennyire ilyen esetben a másikat" - magyarázza a szakember.

Sorozatosak a megcsalások

Egy félrelépést még túlélhet a házasság, de ha többször is hűtlen egyik vagy másik fél, az már olyan problémára utal, amit nem feltétlenül lehet megoldani. "Amikor megcsaljuk a párunkat, csak úgy szerezhetjük vissza a bizalmát, ha megfogadjuk, hogy többet nem teszünk ilyet - és persze meg is tartjuk az ígéretünket. Ellenkező esetben véget érhet a kapcsolat" - mutat rá Feuerman.

Nem szeretkezünk

Nem elvárás, hogy több év házasság után is úgy boruljunk egymás nyakába, mint a nászéjszakán - értelemszerű, hogy az idő előrehaladtával csökken a szeretkezések száma. Mindazonáltal nem túlzás kijelenteni, hogy egy szerető házasságban az intimitás soha nem "vész el". Előfordulhat persze, hogy csak átmeneti a probléma, például a sok munka vagy valamilyen egészségügyi probléma miatt ideiglenesen nem kívánjuk a másikat. Ilyenkor nincs ok aggodalomra, hiszen mindenkinek lehetnek rosszabb napjai, hetei. Ha viszont állandósul a helyzet, az akár a közelgő elválás jele is lehet. "A párok ilyenkor megszűnnek szeretők lenni, és lakótársakká, üzleti partnerekké válnak. De valljuk be: nem ezért házasodunk össze valakivel" - húzza alá Doares.

Mindig ugyanarról vitatkozunk

Feuerman szerint gyakori, hogy az emberek a házasságuk során mindig ugyanarról vitatkoznak. "Ha hagyjuk, hogy az ismétlődő veszekedések elfajuljanak, ha nem vagyunk tisztességesek vita közben, vagy, ha folyamatosan a másikat hibáztatjuk, az könnyen váláshoz vezethet" - figyelmeztet a szakember. Feuerman azt mondja, ahhoz, hogy az állandó adok-kapok véget érjen, muszáj kompromisszumot kötni - amit viszont csak akkor lehet megvalósítani, ha a felek még szeretik egymást, és együtt akarnak maradni.