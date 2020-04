Mit tud egy jó csók?

A csókolózás az egyik legintimebb testi érintés, amely közben érzelmek szabadulnak el, hormonok termelődnek. Nézzük, mi történik a testünkben csókváltáskor!

A csókolózás évezredes szokás A csókolózás szokásának eredete vitatott, még azt sem döntötték el a kutatók, vajon ösztönös vagy tanult viselkedésről van-e szó. Az tény, hogy a ma ismert változatát máig nem minden népcsoport ismeri és kedveli, Ázsia több nagy kultúrájában például tartózkodnak ettől, legalábbis Mi történik csók közben? Maga a csók egyáltalán nem csak a baktériumcseréről vagy az érzelmi többletről szól. Ajkaink ugyanis nagy szerepet játszanak szeretettel és biztonsággal kapcsolatos emlékeink megalapozásában. A csókolózás szokásának eredete vitatott, még azt sem döntötték el a kutatók, vajon. Az tény, hogy a ma ismert változatát máig nem minden népcsoport ismeri és kedveli, Ázsia több nagy kultúrájában például tartózkodnak ettől, legalábbis a nyilvánosság előtti csókváltás illetlenségnek, sőt tabunak számít Indiában, Kínában és Japánban is.

Bizonyos helyeken a nyilvánosság előtti csókváltás illetlenségnek számít

Van olyan magyarázat, miszerint a primitív társadalmakban az anyák a megrágott ételt töltötték át a gyermekük szájába a szájuknak a gyermekükére tapasztásával, és ebből maradt volna fenn ez az, időközben erotikus tevékenységgé váló mozdulatsor. Más a mágikus cselekmények közt keresi az eredetét: az ősi hiedelem szerint a légzéssel a lélek jár ki-be a testből, így a csókkal egyfajta lélekcsere történhet.

Több színes monda is próbál magyarázattal szolgálni a csók kialakulására, de valószínűleg ezek inkább a szórakoztató meseirodalom kategóriájába tartoznak. Például az, amely szerint a római férfiak úgy ellenőrizték, hogy asszonyaik nem szegték-e meg a borivás tilalmát, hogy ajkaikat hozzáérintették az ajkukhoz. Hasonlóképpen az a magyarázat is a fantázia birodalmából való, miszerint a trójai nők úgy akarták elejét venni férjeik szidalmainak, hogy csókkal zárták le ajkaikat - bár tulajdonképpen ez a módszer nem is annyira megvetendő ma sem...

Az első igazán érzéki, nyelves csókot Kleopátrának tulajdonítják, a Káma-szútra pedig már a csók ma ismert változatait is leírja, így annyi bizonyos, hogy egy sok évezrede kedvelt örömszerző, vágygerjesztő tevékenységről beszélünk.

Puszitól a csókig Ahány ház, annyi szokás: a régi görögök, inkább a partnerük arcát és a vállát csókolták, az eszkimók pedig nem a szájukat, hanem az orrukat érintették össze. Mielőtt elmosolyodnának ez utóbbin, gondoljanak bele: egymás egyéni illatába való beleszippantás, az arc és az orr érzékeny területének megérintése legalább annyira érzéki cselekedet lehet, mint az európaiak csókjai.



A szájjal való érintésnek is ezernyi változata, fokozata lehet. Az udvarias kézcsók nem is igazi csók, ilyenkor többnyire testi érintésre nem is kerül sor, inkább a csukló bőre fölött a levegőbe "cuppantva" - persze nem hangosan! - imitálja ilyenkor a gáláns férfiember a csókot. Az igazi kézcsók, különösen, ha az már nem is a csuklót éri, hanem az alkaron feljebb kalandozik, kifejezetten érzéki is lehet. A kétoldalt az arcra adott puszi többnyire barátok, haverok között terjedt el, erotikus töltete gyakorlatilag nincs, egyszerűen a köszönés része. Ebbe a kategóriába sorolható az egyes kelet-európai politikusok közt még mindig dívó hármas arcpuszi is, ami szintén inkább csak a levegőben csattan el.



Egyébként hagyományosan a férfiak között nem szokás a puszilkodás, legfeljebb a közvetlen családtagok, rokonok köszöntik így egymást. sokféle lehet: a zárt szájjal történő, szelíd puszitól az ajkak nyelvvel, ajakkal történő simogatásán, szívogatásán, finom harapdálásán át egészen az egymásba olvadó nyelves változatig, ami már egyértelműen az előjáték része.

A száj fontos erogén terület A száj kiemelkedően érzékeny intim érintkezésnek tekintik, mint a közösülést. (Emlékezhetünk a "Micsoda nő!" főszereplőjére, aki prostituáltként keresi a kenyerét, és sokféle szolgáltatásra hajlandó, de a csókolózásra nem, mert úgy érzi, azzal teljesen beengedné az "ügyfeleit" az intim szférájába.) , különösen, ha az már nem is a csuklót éri, hanem az alkaron feljebb kalandozik, kifejezetten érzéki is lehet. A kétoldalt aztöbbnyire barátok, haverok között terjedt el, erotikus töltete gyakorlatilag nincs, egyszerűen a köszönés része. Ebbe a kategóriába sorolható az egyes kelet-európai politikusok közt még mindig dívóis, ami szintén inkább csak a levegőben csattan el.Egyébként hagyományosan a férfiak között nem szokás a puszilkodás, legfeljebb a közvetlen családtagok, rokonok köszöntik így egymást. Az ajkak érintkezése isa zárt szájjal történő, szelíd puszitól az ajkak nyelvvel, ajakkal történő simogatásán, szívogatásán, finom harapdálásán át egészen az egymásba olvadó nyelves változatig, ami már egyértelműen az előjáték része.A száj kiemelkedően érzékeny erogén zóna , egyszerre közvetít tapintás-, hő- és ízingereket, az orrnyílás közelsége emellett az illat élményével is szolgál, így nem csoda, hogy sokan a bensőséges csókot majdnem annyira, mint a közösülést. (Emlékezhetünk a "Micsoda nő!" főszereplőjére, aki prostituáltként keresi a kenyerét, és sokféle szolgáltatásra hajlandó, de a csókolózásra nem, mert úgy érzi, azzal teljesen beengedné az "ügyfeleit" az intim szférájába.)

A száj fontos erogén zóna

a legizgatóbb és legbensőségesebb egyesülése lehet a nemi közösülésen kívül. A szexuális felvilágosítás klasszikusa szerint

A csók a lélek tükre? Csókolni sokféleképpen lehet, már a Káma-szútra is megkülönböztet vagy fél tucatnyi csókot, a hajló, az elforduló, az ébresztő, az egyenes, a szorító, a felsőajak, az összeszorító, a vágygerjesztő csóktípusokat, aszerint, hogy a szerelmesek arca, szája, ajkai milyen módon találkoznak.



Abban is lehet valamelyes igazság, hogy mindenkit jellemez a csókja: a szemérmes, hideg, tartózkodó vagy a bársonyos, szelíd érintés egészen másfajta mentalitásról árulkodik, mint a heves, szenvedélyes, netán erőszakos birtokba vétel, "a nyomulós" a tolakodó, a másik érzéseit, netán ellenérzéseit figyelmen kívül hagyó, a nyelves csókkal már a nemi aktust imitáló, mintegy az egyesülést előre lejátszó aktus.



A Scientific American összetett üzenetcsere folyik, amelyben a partnerek olyan információkat szereznek a másikról az illat, a testhelyzet és a tapintás élmények alapján, amely tudatalatti mechanizmusokat indít be náluk, és ezek segítenek eldönteni, hogy

Hormonok ébredése 7 bűvös tipp Jó tudni, melyek azok a fontos pontok, amelyeken áll vagy bukik egy minőségi párkapcsolat! Kattintson a 7 bűvös tippért! Valóban, az egymás szájüregében játszadozó nyelves csók két embernekegyesülése lehet a nemi közösülésen kívül. A szexuális felvilágosítás klasszikusa szerint a csók olyan erős nemi inger , hogy a nyelvet akár nemi szervnek is mondhatnánk. Nem véletlenül tartják a franciák, hogy "ha egy nő megengedte, hogy megcsókold, mindent megenged" - idézi Kahn., már a Káma-szútra is megkülönböztet vagy fél tucatnyi csókot, a hajló, az elforduló, az ébresztő, az egyenes, a szorító, a felsőajak, az összeszorító, a vágygerjesztő csóktípusokat, aszerint, hogy a szerelmesek arca, szája, ajkai milyen módon találkoznak.Abban is lehet valamelyes igazság, hogy: a szemérmes, hideg, tartózkodó vagy a bársonyos, szelíd érintés egészen másfajta mentalitásról árulkodik, mint a heves, szenvedélyes, netán erőszakos birtokba vétel, "a nyomulós" a tolakodó, a másik érzéseit, netán ellenérzéseit figyelmen kívül hagyó, a nyelves csókkal már a nemi aktust imitáló, mintegy az egyesülést előre lejátszó aktus.A Scientific American evolúciópszichológus kutatásaira hivatkozva legutóbb odáig megy el, hogy kifejti: a csók a párválasztás elősegítésére fejlődött ki. Csókolózáskor ugyanis nagyon, amelyben a partnerek olyan információkat szereznek a másikról az illat, a testhelyzet és a tapintás élmények alapján, amely tudatalatti mechanizmusokat indít be náluk, és ezek segítenek eldönteni, hogy megfelel-e a partner számukra , genetikailag mennyire illenek össze, szóba jöhet-e például az utódvállalás is.Egy igazán jó, önfeledt csók úgynevezett boldogsághormonokat szabadít fel az agyban, aminek testi jele, hogy kipirul az arc, felgyorsul a lélegzet, esetleg gyomortáji remegés fogja el az érzékeny partnereket. Egyesek akár az orgazmusig képesek eljutni a csókolózás közben.