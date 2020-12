50 év felett sem lehetetlen a komoly kapcsolat

Randevúzni semmilyen életkorban, élethelyzetben nem egyszerű. De aki 50 felett vág bele újra, több év vagy évtized kihagyás után, annak azzal is szembesülnie kell, mennyi minden változott a párkeresés világában mostanra. A legtöbben a már jól ismert személyes ismerkedéssel szeretnének indítani, de ez most a pandémia miatt nem annyira opció. Marad az online randizás, amitől egyesek ódzkodnak, mások viszont, amikor már belejönnek, kifejezetten élvezik az ismerkedést.

50 felett sem lehetetlen megtalálni a szerelmet. Fotó: Getty Images

A Prevention.com-nak nyilatkozó szakértő, Pepper Schwartz szerint ajánlott olyan platformot választani, ahol regisztrációs díjat kérnek, a profilunkat pedig egy ismerősünkkel vagy a legjobb barátunkkal is nézessük át, mielőtt megjelenne az oldalon. Ami pedig a profilképet illeti, érdemes friss, aktuális fotót választani, nem azt, amin remekül néztünk ki - 15 évvel ezelőtt.

Az első találkozók

Már az első randevúk előtt jobb magunkban tisztázni, hogy nagyjából milyen partnert keresünk. Például, hogy gyermektelen vagy épp sokgyermekes, nemdohányzó vagy alkoholt csak mértékkel fogyasztó férfit keresünk-e. Illetve, hogy zavar-e minket, ha a munkája miatt esetleg hetekig lenne távol. Itt is nagy valószínűséggel fel fog tűnni, hogy már más kvalitások kerülnek előtérbe, mint amikor a húszas, harmincas éveinkben kerestünk párt, de ez a szakemberek szerint így van rendjén.

Ha összeakadunk egy szimpatikus férfival a neten, a levélváltások többnyire találkozóhoz vezetnek. Egy tipp a szakértőktől: az első randevú legyen egy gyors kávézás, ami arra elég, hogy eldöntsük: szimpatikus-e az illető, és találkoznánk-e még vele.

Lassan a testtel!

Ha a válasz igen, akkor az első randevút második és harmadik is követi - ezután pedig többnyire eldől, hogy a dolognak lesz-e folytatása. Szerencsés esetben mindkét fél arra szavaz, hogy folytassák az ismerkedést, és a szex is napirendre kerül. A terapeuták azt javasolják, érdemes ilyenkor őszintén beszélni a másikkal, és elmondani neki, hogy jó ideje nem voltunk senkivel, és azt is, ha még várni szeretnénk a dologgal. Késznek érezzük magunkat az első együttlétre? Akkor szerezzünk be óvszert, mert bár a nem kívánt terhesség esélye kicsi, nemi betegségeket még elkaphatunk.

Hogyan kezeljük a visszautasítást?

Ha a másik fél azt kéri, ne találkozzunk többé, azt persze nehéz elfogadni, de a párkapcsolati szakértők szerint nem is lehetetlen - ne vegyük magunkra a dolgot, és gondoljunk arra, hogy ez nem ellenünk irányul. Ki tudja, lehet, hogy a másik egyszerűen túlságosan elkezdte élvezni az ismerkedést, és nem akarja (újra) elkötelezni magát, vagy úgy érzi, inkább csak barátok lehetnénk. De ez nem jelenti azt, hogy velünk bármi gond lenne.

A szakértők továbbá azt javasolják, legyünk türelmesek, és ne adjuk fel az egész randizás dolgot az első néhány félresikerült randevú után. Mert jönni fog valaki, aki épp ilyen társat keres, amilyenek mi vagyunk - és előbb-utóbb egymásra fogunk találni.