Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +29°
Nincs front

5+1 természetes módszer szorongásoldásra és hangulatjavításra – Többet segíthetnek, mint gondolnád

P.K.
Szerző P.K.

A szorongás és a hangulatingadozás jelentősen megnehezítheti a mindennapokat. Léteznek azonban olyan természetes módszerek, amelyek segíthetnek a panaszok enyhítésében.

Egyes természetes gyógymódok és életmódbeli változtatások sokat segíthetnek a szorongás enyhítésében és a hangulat javításában. Ezek a módszerek kiegészíthetik a hagyományos kezeléseket, és hozzájárulhatnak a mentális jóllét fenntartásához.

5+1 természetes módszer szorongás ellen

Mutatunk 5 gyógynövényt és egy otthon is alkalmazható alternatív megoldást, amelyek a közelmúltban végzett kutatások és szakértői ajánlások alapján hatékonyak lehetnek a szorongás és a hangulatingadozás leküzdésében. A részleteket tartalmazó galériánk megtekintéséhez kattints az alábbi képre!

ashwagandha
levendula
kamillatea
szemüveges nő citromfűleveleket metsz
maca por
6 fotó

Figyelmeztetések

Mielőtt bármilyen gyógynövényt vagy étrend-kiegészítőt használni kezdenél, mindenképpen konzultálj erről orvosoddal – különösen akkor, ha gyógyszereket szedsz vagy krónikus betegségeid vannak! Fontos továbbá, hogy a természetes módszerek nem helyettesítik a szakszerű orvosi kezelést. Ha a szorongásos tüneteid súlyosbodnak vagy hosszú távon is fennállnak, keress fel egy szakembert!

Egyes gyógynövények – mint például a kamilla vagy a fekete nadálytő – sok háztartásban megtalálhatók gyógytea vagy -krém formájában. De vajon felismered ezeket a növényeket kép alapján? Teszteld le!

Ez is érdekelhet

Forrásunk volt: 1, 2, 3, 4.

Kvíz: tudod, mit jelentenek az orvosi rövidítések? – 10 rejtélyes betűszó TSH-tól az IBS-ig

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

szorongás gyógynövények szorongásoldó hangulatjavítás természetes gyógymód tippek szorongás ellen szorongás kezelése

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +29 °C
Minimum: +15 °C

Napos időre van kilátás gomoly-, keleten fátyolfelhőkkel is. Kevés helyen valószínű zápor, zivatar - főként hazánk keleti, délkeleti felén. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, zivatarok környékén előfordulhat erős széllökés is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő. Késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap érkezik a következő hidegfront.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra