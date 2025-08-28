Megváltozhat az, akinek nárcisztikus személyiségzavara van? Mutatjuk, miről ismerhető fel

A klinikai értelemben vett patológiás nárcizmus olyan személyiségzavart jelöl, amelynél az érintett fő problémája, hogy önbecsülése különböző vetületeit nem tudja egyben tartani, emiatt pedig önértékelését nem képes kiegyensúlyozottan szabályozni. A nárcisztikus belső világát szélsőséges énközpontúság, nagyzásosság és a bizonytalanság, az unalom és az üresség krónikus érzete jellemzi. Kapcsolataiban paradox módon függ a csodálattól, de irtózik a függéstől és az elköteleződéstől. Irigy, önző, féltékeny, más embereket alapvetően és könnyen leértékel.

Neve a görög mitológiái alakról, Narcissusról ered. A mítosz szerint Narcissus annyira megszállottja volt saját szépségének, hogy képtelen volt abbahagyni tükörképének nézegetését egy víztócsában.

Miért lesz valaki nárcisztikus?

Kialakulásának pontos háttere nem ismert, de a kutatók több olyan tényezőt is azonosítottak, amely szerepet játszhatnak benne:

Nevelés : a túl szigorú, illetve túlságosan elhalmozó nevelés is hozzájárulhat a kialakulásához.

: a túl szigorú, illetve túlságosan elhalmozó nevelés is hozzájárulhat a kialakulásához. Genetika : a nárcizmus összefüggésbe hozható bizonyos genetikailag öröklött jegyekkel.

: a nárcizmus összefüggésbe hozható bizonyos genetikailag öröklött jegyekkel. Neurobiológia: többféle összetett agyi folyamat eredményezheti ezt.

Több ok is hozzájárulhat a nárcisztikus személyiségzavar kialakulásához. Fotó: Getty Images

Ezek a jelek utalnak nárcisztikus személyiségzavarra

Sok ember mutat néhány nárcizmusra utaló tünetet, de nem feltétlenül felel meg a nárcisztikus személyiségzavar diagnózisának. Ahhoz, hogy valakiről kijelenthető legyen, hogy ebben a személyiségzavarban szenved, az alábbi jellemzőkből legalább ötnek igaznak kell lennie rá:

túlzott önértékelés ,

, korlátlan sikerről, zsenialitásról és hasonlókról szóló fantáziák,

az a meggyőződés, hogy különlegesek és csak magas státuszú emberek társaságát kereshetik,

és csak magas státuszú emberek társaságát kereshetik, túlzott csodálatra való igény,

jogosultság érzet megtenni és kimondani olyan dolgokat, amiket mások nem tehetnek,

mások kizsákmányolása saját érdekében,

empátia hiánya ,

, mások irigyelése vagy az a meggyőződés, hogy mások irigyek rájuk,

arrogáns és gőgös viselkedés.

Fontos, hogy a diagnózist csak szakember állíthatja fel! - hívja fel a figyelmet a Psych Central.

Meg tud változni egy nárcisztikus ember?

Terápiás munkával van remény arra, hogy egy nárcisztikus személyiségzavarral élő ember változtasson a viselkedésén, mondta Gina Moffa pszichoterapeuta a Psych Centralnak.

"Nehéz lehet elismerni, hogy olyan személyiségzavara van az embernek, amit mások lenéznek, de egy megfelelő, stabil terápiás kapcsolatban, elindulhat a gyógyulás az önszabotáló és -pusztító mintákból" - magyarázta. Terápia révén az érintettnek lehetősége van a családi dinamikákból származó, régi sebek begyógyítására, megtanulni kezelni a nehéz érzéseket, és fejlesztenie a kommunikációs képességeit. Ezáltal a személyiségzavar tünetei enyhülhetnek, és képes lehet kiegyensúlyozott kapcsolatok kialakítására.