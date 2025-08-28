Megváltozhat az, akinek nárcisztikus személyiségzavara van? Mutatjuk, miről ismerhető fel

A klinikai értelemben vett patológiás nárcizmus olyan személyiségzavart jelöl, amelynél az érintett fő problémája, hogy önbecsülése különböző vetületeit nem tudja egyben tartani, emiatt pedig önértékelését nem képes kiegyensúlyozottan szabályozni. A nárcisztikus belső világát szélsőséges énközpontúság, nagyzásosság és a bizonytalanság, az unalom és az üresség krónikus érzete jellemzi. Kapcsolataiban paradox módon függ a csodálattól, de irtózik a függéstől és az elköteleződéstől. Irigy, önző, féltékeny, más embereket alapvetően és könnyen leértékel.
Neve a görög mitológiái alakról, Narcissusról ered. A mítosz szerint Narcissus annyira megszállottja volt saját szépségének, hogy képtelen volt abbahagyni tükörképének nézegetését egy víztócsában.
Miért lesz valaki nárcisztikus?
Kialakulásának pontos háttere nem ismert, de a kutatók több olyan tényezőt is azonosítottak, amely szerepet játszhatnak benne:
- Nevelés: a túl szigorú, illetve túlságosan elhalmozó nevelés is hozzájárulhat a kialakulásához.
- Genetika: a nárcizmus összefüggésbe hozható bizonyos genetikailag öröklött jegyekkel.
- Neurobiológia: többféle összetett agyi folyamat eredményezheti ezt.
Ezek a jelek utalnak nárcisztikus személyiségzavarra
Sok ember mutat néhány nárcizmusra utaló tünetet, de nem feltétlenül felel meg a nárcisztikus személyiségzavar diagnózisának. Ahhoz, hogy valakiről kijelenthető legyen, hogy ebben a személyiségzavarban szenved, az alábbi jellemzőkből legalább ötnek igaznak kell lennie rá:
- túlzott önértékelés,
- korlátlan sikerről, zsenialitásról és hasonlókról szóló fantáziák,
- az a meggyőződés, hogy különlegesek és csak magas státuszú emberek társaságát kereshetik,
- túlzott csodálatra való igény,
- jogosultság érzet megtenni és kimondani olyan dolgokat, amiket mások nem tehetnek,
- mások kizsákmányolása saját érdekében,
- empátia hiánya,
- mások irigyelése vagy az a meggyőződés, hogy mások irigyek rájuk,
- arrogáns és gőgös viselkedés.
Fontos, hogy a diagnózist csak szakember állíthatja fel! - hívja fel a figyelmet a Psych Central.
Meg tud változni egy nárcisztikus ember?
Terápiás munkával van remény arra, hogy egy nárcisztikus személyiségzavarral élő ember változtasson a viselkedésén, mondta Gina Moffa pszichoterapeuta a Psych Centralnak.
"Nehéz lehet elismerni, hogy olyan személyiségzavara van az embernek, amit mások lenéznek, de egy megfelelő, stabil terápiás kapcsolatban, elindulhat a gyógyulás az önszabotáló és -pusztító mintákból" - magyarázta. Terápia révén az érintettnek lehetősége van a családi dinamikákból származó, régi sebek begyógyítására, megtanulni kezelni a nehéz érzéseket, és fejlesztenie a kommunikációs képességeit. Ezáltal a személyiségzavar tünetei enyhülhetnek, és képes lehet kiegyensúlyozott kapcsolatok kialakítására.