Megváltozhat az, akinek nárcisztikus személyiségzavara van? Mutatjuk, miről ismerhető fel

Polgári Lilla
A nárcisztikus kifejezéssel gyakran találkozhatunk a köznyelvben is. Klinikai értelemben egy személyiségzavart értünk alatta, amely mind az érintett, mind a környezete életére is hatással van.

A klinikai értelemben vett patológiás nárcizmus olyan személyiségzavart jelöl, amelynél az érintett fő problémája, hogy önbecsülése különböző vetületeit nem tudja egyben tartani, emiatt pedig önértékelését nem képes kiegyensúlyozottan szabályozni. A nárcisztikus belső világát szélsőséges énközpontúság, nagyzásosság és a bizonytalanság, az unalom és az üresség krónikus érzete jellemzi. Kapcsolataiban paradox módon függ a csodálattól, de irtózik a függéstől és az elköteleződéstől. Irigy, önző, féltékeny, más embereket alapvetően és könnyen leértékel.

Neve a görög mitológiái alakról, Narcissusról ered. A mítosz szerint Narcissus annyira megszállottja volt saját szépségének, hogy képtelen volt abbahagyni tükörképének nézegetését egy víztócsában.

Miért lesz valaki nárcisztikus?

Kialakulásának pontos háttere nem ismert, de a kutatók több olyan tényezőt is azonosítottak, amely szerepet játszhatnak benne:

  • Nevelés: a túl szigorú, illetve túlságosan elhalmozó nevelés is hozzájárulhat a kialakulásához.
  • Genetika: a nárcizmus összefüggésbe hozható bizonyos genetikailag öröklött jegyekkel.
  • Neurobiológia: többféle összetett agyi folyamat eredményezheti ezt.
Egy férfi saját magát nézi a tükörben mosolyogva.
Több ok is hozzájárulhat a nárcisztikus személyiségzavar kialakulásához. Fotó: Getty Images

Ezek a jelek utalnak nárcisztikus személyiségzavarra

Sok ember mutat néhány nárcizmusra utaló tünetet, de nem feltétlenül felel meg a nárcisztikus személyiségzavar diagnózisának. Ahhoz, hogy valakiről kijelenthető legyen, hogy ebben a személyiségzavarban szenved, az alábbi jellemzőkből legalább ötnek igaznak kell lennie rá:

  • túlzott önértékelés
  • korlátlan sikerről, zsenialitásról és hasonlókról szóló fantáziák, 
  • az a meggyőződés, hogy különlegesek és csak magas státuszú emberek társaságát kereshetik, 
  • túlzott csodálatra való igény, 
  • jogosultság érzet megtenni és kimondani olyan dolgokat, amiket mások nem tehetnek, 
  • mások kizsákmányolása saját érdekében, 
  • empátia hiánya
  • mások irigyelése vagy az a meggyőződés, hogy mások irigyek rájuk, 
  • arrogáns és gőgös viselkedés.

Fontos, hogy a diagnózist csak szakember állíthatja fel! - hívja fel a figyelmet a Psych Central.

Meg tud változni egy nárcisztikus ember?

Terápiás munkával van remény arra, hogy egy nárcisztikus személyiségzavarral élő ember változtasson a viselkedésén, mondta Gina Moffa pszichoterapeuta a Psych Centralnak.

"Nehéz lehet elismerni, hogy olyan személyiségzavara van az embernek, amit mások lenéznek, de egy megfelelő, stabil terápiás kapcsolatban, elindulhat a gyógyulás az önszabotáló és -pusztító mintákból" - magyarázta. Terápia révén az érintettnek lehetősége van a családi dinamikákból származó, régi sebek begyógyítására, megtanulni kezelni a nehéz érzéseket, és fejlesztenie a kommunikációs képességeit. Ezáltal a személyiségzavar tünetei enyhülhetnek, és képes lehet kiegyensúlyozott kapcsolatok kialakítására.

