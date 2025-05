Depressziót okozhat a túl sok só?

Depressziószerű tüneteket okoz a sok sót tartalmazó étrend – figyelmeztetett Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. A News Medical cikkére hivatkozva azt írták, állatkísérletek eredményei szerint a magas sótartalmú étrend fokozza az IL-17A nevű fehérje termelését, és ez okozza a problémát.

Összefüggést lehet a magas sótartalmú étrend és a depresszió között. Fotó: Getty Images

Mi az az IL-17A, és mi köze a depresszióhoz?

A rejtélyes nevű IL-17A egy immunfehérje, amely leginkább a gyulladásos folyamatok beindításáért felel, és ezzel segít a fertőzések elleni védekezésben. Korábbi klinikai vizsgálatok azonban már arra is rájöttek, hogy ez az anyag a depresszió kialakulásában is szerepet játszik – embereknél is.

Mi a baj a magas sóbevitellel?

A friss kutatás során a tesztalanyok egyik részét normál, míg a többieket magas sótartalmú étrenden tartották. 5 hét elteltével a sóban gazdag ételeket fogyasztó állatok kisebb érdeklődést mutattak a környezetük iránt, valamint a különféle élethelyzetekben is passzívabban viselkedtek, mint a sószegényen táplált társaik.

Ez a kutatók szerint igazolja a magas sótartalmú étrend és a depresszió közötti kapcsolatot. Eredményeik összhangban vannak azokkal a korábbi kutatási eredményekkel, amelyek szerint a nátriumbevitel mérséklése javíthatja az alanyok általános hangulatát.