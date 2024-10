Varga Zoltán magyar befektetőnek és médiatulajdonosnak ítélték oda 2024-ben a GLOBSEC European Business Award díját. A kitüntetés olyan európai üzleti szereplők kiemelkedő teljesítményét ismeri el, akik jelentős mértékben járulnak hozzá a kontinens erejének és egységének növelésében. A Central Médiacsoport tulajdonosa, aki díjazottak illusztris csoportjához csatlakozott, tovább erősítette a díj presztízsét, miközben az európai üzleti életre gyakorolt hatását is megszilárdította.

„Varga Zoltán vezetése jelentősen formálta a független médiát és az üzleti innovációt Közép- és Kelet-Európában. A díj az inspiráló és előrelátó vállalkozóként és médiatulajdonosként elért figyelemre méltó eredményeinek elismerése” – áll a GLOBSEC közleményében.

Magyarország egyik legnagyobb független médiavállalata, a Central Médiacsoport tulajdonosaként Varga Zoltán rendíthetetlen elkötelezettséget tanúsít egy demokratikus értékeket és a szólasszabadságot óvó regionális médiaholding kiépítése iránt. Az elmúlt években pedig részvényese lett a lengyel Gremi Media vállalatnak, valamint csehországi és szlovákiai kiadványoknak is.

Rangos európai üzleti díjat nyert Varga Zoltán, a Central Médiacsoport tulajdonosa. Fotó: Central Médiacsoport

„Nagy megtiszteltetés számomra a GLOBSEC elismerése. Hiszek a független média erejében, amely tájékoztat, inspirál, miközben felelősségre vonja a hatalomban lévőket. Közép-Kelet-Európában, egy kihívásokkal teli médiatérben továbbra is elkötelezett maradok a sajtószabadság védelme és az innováció előmozdítása mellett, mert hiszem, hogy az erős, szabad média elengedhetetlen a virágzó demokráciákhoz” – mondta Varga Zoltán, aki díját a Central Médiacsoportban dolgozó csapatának ajánlotta.

Varga Zoltán 2014-ben vásárolta meg a Central Médiacsoportot, és ezzel Magyarország egyik legnagyobb független médiavállalatának tulajdonosává vált. 2023-ban belépett a lengyel médiapiacra is, amikor részesedést szerzett a Gremi Media vállalatban, amely többek közt a Rzeczpospolita című kiemelkedő lengyel napilapot és a Parkiet üzleti napilap is kiadja. A Central Médiacsoport emellett jelentős befektetője a magyarországi, csehországi és szlovákiai Z generáció fókuszú Refresher médiumnak is. Varga Zoltán elkötelezett a független újságírás és a demokratikus értékek előre mozdítása mellett a közép-kelet-európai régióban.