Testrészek, amelyek elárulják az életkorunkat

A körmök is sokat mondanak arról, hogy ki hány éves.

A könyökünk például éppen ilyen testrész. Ahogy öregszünk, a könyök bőre egyre lazább és ráncosabb lesz. A szóban forgó bőrrész fokozott terhelésnek van ugyanis kitéve, dörzsöli a ruha, az asztallap, így könnyebben szárad ki és sokszor látványosabban öregszik a más testrészeken található bőrnél. Azoknál pedig, akik nagyon sokat fogytak, megfigyelhető a könyök bőrének lazasága is - foglalta össze a Brightside.me.

Ahogy öregszünk, úgy csökken a bőrünk kollagéntermelése. Fotó: Getty Images

Árulkodó kézfejek és ajkak

A kézfejek is könnyedén elárulhatják a korunkat. Gyakran áznak vízben, hiszen mossuk őket, mosogatunk, emellett a nap is sokkal gyakrabban éri őket, mint az egyéb testrészeket, miközben a kézfej bőrének fényvédelmére kevesen fordítanak figyelmet. A fényvédelem nélküli napozásnál, szoláriumozásnál pedig szinte semmi nem öregíti gyorsabban és látványosabban a bőrt. Ahogy öregszünk, úgy csökken a bőrünk kollagéntermelése, és ezzel együtt a nedvességet is egyre kevésbé képes magában tartani, amitől testszerte - tehát a kézen is - látványosabb válhatnak a ráncok, gyűrődések és az öregedés egyéb jelei.

A nyak bőrére is érdemes vetni egy pillantást, ha valaki életkorát szeretnénk megbecsülni. Ezen a részen az öregedést a ráncok, vonalak mellett a függőleges izomkötegek láthatóvá válása jelzi, illetve a korról árulkodik a különféle pigmentfoltok megjelenése is, amely a napkárosodástól, vagy valamilyen genetikai tényező miatt is kialakulhatnak. A nyak ráncai sokszor lefelé futnak a dekoltázs irányába, ezen a területen a két mell közötti részen láthatóan sokszor mélyebb, függőleges barázdák a bőrön. Emellett itt is gyakori a hiperpigmentáció a kor előrehaladtával, mivel sokan hagyják ki a fényvédelemből a nyakat és a dekoltázst is.

Az ajkak bőre nagyon vékony, ezért sokaknál a szemkörnyék mellett itt vehetők észre leghamarabb az öregedés jelei. A szájon megjelenő kis függőleges barázdák, a gyakran cserepes ajkak, a száj elvékonyodása, színének halványodása mind-mind az öregedés jelei. Emellett a hajvesztés, kopaszodás, a hajvonal hátrafelé csúszása is látványosan tudja jelezni az idő múlását.